На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» 3 июня в своем Telegram-канале.

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

О взрывах в Харьковской области сообщали ранее этим же днем.

Тогда же из данных официального ресурса по оповещению граждан стало известно, что на Украине объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения о тревоге начали поступать в 15:19 мск.

Ночью украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве, в районе Черкасс и в Харьковской области.

С 24 февраля 2022 года РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.