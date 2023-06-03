Боец Hardcore FC Мажидов рассказал о спасении мужчины с приступом эпилепсии

Боец Hardcore FC Джахар Мажидов, который сумел оказать первую помощь мужчине с приступом эпилепсии в магазине Санкт-Петербурга, рассказал «Известиям» 3 июня о произошедшем. По его словам, когда он увидел, что человеку стало плохо, срочно попытался помочь до приезда скорой помощи.

По словам спортсмена, подбежав к пострадавшему, он сразу же переложил его на правый бок, чтобы не было давления на сердце.

«На правый бок положил, язык как-то зацепил пальцами. Он был в критической ситуации. Весь был сжат, уже судороги начались. Просто так оставить и ждать, пока медики пришли, было нельзя», — отметил Мажидов.

После проведенных действий спортсмена мужчине полегчало, а позже приехала бригада скорой помощи. По прибытии врачей боец передал пострадавшего в руки специалистов.

Продавец-кассир Абдухамед Турсунов рассказал, что именно он вызвал «скорую». Мужчина признался, что сильно растерялся, так как изначально к нему подошел покупатель и попросил его быстрее пробить товары.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали видео с камеры наблюдения, которая запечатлела произошедшее в магазине. На них видно, как мужчина, стоя у кассы, внезапно упал на спину в приступе. Ни кассир, ни другие покупатели не знали, что нужно делать в данной ситуации.

В комментарии «Известиям» спасший человека Мажидов заявил, что не считает свой поступок героическим и на его месте так поступил бы каждый обычный человек.