Боец Hardcore FC Джахар Мажидов спас жизнь человеку в магазине Санкт-Петербурга

Боец Hardcore FC Джахар Мажидов оказал первую помощь посетителю магазина в Санкт-Петербурге, у которого произошел приступ эпилепсии. Как видно на кадрах с места происшествия, появившихся у «Известий» 3 июня, покупатель неожиданно почувствовал себя плохо и упал возле кассы, где до этого расплачивался за покупки.

Внезапно из-за прилавков выбежал молодой человек, который быстро положил пострадавшего на бок, чтобы тот не задохнулся. Им и оказался Мажидов. В комментарии «Известиям» спортсмен заявил, что не считает свой поступок каким-то героическим и на его месте так поступил бы каждый обычный человек.

«Это произошло 29 мая в Санкт-Петербурге, в супермаркете «Семишагофф» на Будапештской улице. Я сидел там на втором этаже со знакомым, спокойно работал. Там были и другие люди, но они просто были в шоковом состоянии и просто отошли от этого мужчины», — поделился Мажидов.

Боец также отметил, что такой случай в его жизни произошел впервые и свои действия он осуществлял подсознательно, так как когда-то слышал, как нужно оказывать помощь при припадках эпилепсии.

«Помню моментами, что нужно человека на правый бок положить, чтобы он не задохнулся. Рассказывали про такие ситуации. Думаю всегда: не дай бог со мной что-нибудь случится и меня тоже никто не оставит в беде», — рассказал спортсмен.

По прибытии бригады врачей боец передал пострадавшего в руки специалистов.

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