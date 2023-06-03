В Совбезе сообщили о высказанной Раулем Кастро поддержке РФ по ситуации на Украине

Лидер кубинской революции генерал Рауль Кастро высказал полную поддержку России по ситуации на Украине. Как стало известно 3 июня, кубинский политик сделал свое заявление в телефонном разговоре с заместителем председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрием Медведевым, который поздравил его с 92-летием.

«Рауль Кастро со своей стороны поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России», — сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.

Отмечается, что Медведев также передал Кастро поздравления с днем рождения и самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Также зампред СБ РФ добавил, что Москва ценит поддержку, которую оказывает РФ дружественный кубинский народ в противостоянии с коллективным Западом в условиях развязанной США и НАТО гибридной войны против России.

Ранее, 30 мая, президент республики Мигель Диас-Канель заявил, что на Кубе осуждают расширение НАТО к границам России. Также он отметил, что сегодня в основе мировых международных отношений лежит агрессивная и гегемонистская политика США.

До этого, 1 марта, в Гаване состоялась встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с президентом Кубы Диас-Канелем и лидером революции Раулем Кастро. Участники переговоров уделили особое внимание вопросам глобальной и региональной стабильности. В рамках двусторонних консультаций РФ и Кубы, в частности, поднимался вопрос о противодействии цветным революциям.