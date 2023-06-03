Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Мир
Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики
Мир
Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
Мир
Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot
Общество
Вильфанд сообщил о заморозках в Москве предстоящей ночью до -1 градуса
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 25 ракет из РСЗО
Мир
Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
Рябков назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями «до предела острой»
Армия
МО РФ сообщило о наиболее ожесточенных боях в центральной части Марьинки
Мир
Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес

Правительство РФ открыло порт Тикси для захода иностранных судов

0
Фото: РИА Новости/Алексей Курбатов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России включило порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, в перечь международных и открыло его для захода иностранных судов. Об этом в субботу, 3 июня, рассказали в пресс-службе кабмина.

«Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба», — говорится в сообщении.

Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что грузооборот может составить порядка 30 млн т в год.

Портовый крен: РФ в разы сократила морские поставки нефти Западу
Какие страны стали основными покупателями российского сырья

Ранее, 23 мая, во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае Мишустин призвал совершенствовать транспортные артерии между Россией и Китаем. В числе приоритетных направлений он упомянул «более активное использование потенциала Северного морского пути», кратчайшего маршрута из Азии в Европу.

Кроме того, 17 мая президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в реализации государством крупных инфраструктурных проектов, аналогичных запуску круглогодичного движения судов по Северному морскому пути.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023