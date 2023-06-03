Правительство РФ открыло порт Тикси для захода иностранных судов

Правительство России включило порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, в перечь международных и открыло его для захода иностранных судов. Об этом в субботу, 3 июня, рассказали в пресс-службе кабмина.

«Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба», — говорится в сообщении.

Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что грузооборот может составить порядка 30 млн т в год.

Ранее, 23 мая, во время пленарного заседания на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае Мишустин призвал совершенствовать транспортные артерии между Россией и Китаем. В числе приоритетных направлений он упомянул «более активное использование потенциала Северного морского пути», кратчайшего маршрута из Азии в Европу.

Кроме того, 17 мая президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в реализации государством крупных инфраструктурных проектов, аналогичных запуску круглогодичного движения судов по Северному морскому пути.