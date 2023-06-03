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Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск

Лавров: Запад намерен поссорить Москву и Минск, пытаясь не допустить укрепления Союзного государства
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Страны Запада намерены поссорить Россию и Белоруссию, чтобы не допустить укрепления Союзного государства. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков, текст которого 3 июня зачитала директор историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.

«Коллективный Запад не оставляет попыток циничных фальсификаций истории, переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники», — говорится в приветствии.

Цель действий западных стран — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, подчеркнул глава российской дипломатии, поссорить братские народы, чтобы не допустить дальнейшего усиления Союзного государства.

По мнению Лаврова, противостоять такому стремлению можно только «воссозданием объективной картины прошлого». Министр отметил, что можно в будущем обдумать подготовку монографии по истории Союзного государства. Такой опыт уже есть, отмечается в приветствии главы МИД РФ.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
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Ранее, 1 июня, политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. В такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство, подчеркнул эксперт.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что коллективный Запад, по сути, ведет против России и Белоруссии необъявленную войну. Он подчеркнул, что военная деятельность НАТО приобрела «максимально агрессивную направленность».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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