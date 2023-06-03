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Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
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Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии

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Фото: REUTERS/Jaap Arriens
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В Эстонии 3 июня стартуют крупнейшие в этом году учения военно-морских сил (ВМС) на Балтийском море Baltops 23 с участием более 30 боевых кораблей НАТО, партнеров альянса и около 3700 морских пехотинцев. Об этом на своем сайте сообщил главный штаб сил обороны страны.

«В этом году Baltops является для нас историческим событием, потому что никогда еще не было такого большого одновременного присутствия ВМС НАТО на территории Эстонии», — сказал командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

В порты Эстонии прибудут военные корабли США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии.

Крупнейшим станет USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флота США.

Во время учений корабли будут швартоваться в Минной гавани Таллина, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга.

Корабли выйдут из портов 4 июня, а первые совместные учения в эстонских водах состоятся на следующий день. Как уточнили в Эстонии, Baltops, впервые проведенные в 1972 году, являются ежегодными международными учениями и демонстрируют приверженность НАТО укреплению мира и безопасности в регионе.

За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США, подготовка к маневрам шла три года.

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В конце мая военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» назвал Baltops 23 игрой на нервах. Он напомнил, что страны Запада выдвинули Эстонию в председатели ОБСЕ, а Россия и Белоруссия выступили против. И теперь, по его мнению, НАТО таким образом демонстрирует поддержку Таллину.

26 мая в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из стран НАТО. Маневры проходили с 15 мая.

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