Военный эксперт назвал игрой на нервах учения НАТО Baltops 23

Военный эксперт Алексей Леонков 31 мая в беседе с «Известиями» назвал военно-морские учения НАТО на Балтийском море Baltops 23 игрой на нервах.

Накануне стало известно, что в Эстонию прибудут более 30 боевых кораблей НАТО и 3,7 тыс. морпехов для участия в крупнейших в текущем году военно-морских учениях Baltops 23.

«Это игра на нервах по большому счету. Понятное дело, что в этих учениях сценарий однозначно антироссийский. Они считают, что, если очень близко подошли, мы испугались. Но при этом забывают, что если они близко подошли, мы на них спокойно навелись. Учения в Балтийском море у них проходят на регулярной основе. Самое главное — они к ним активно привлекают Швецию», — сказал эксперт.

Леонков также напомнил, что страны Запада выдвинули Эстонию в председатели ОБСЕ, а Россия и Белоруссия выступили против. И теперь, по мнению собеседника «Известий», НАТО таким образом демонстрируют поддержку Таллину.

«Кроме того, там будут принимать участие финны уже как члены НАТО, то есть у них там свой праздник. И они считают, что трясти около наших границ оружием — это они нас напугали. Но они не поняли, что время испугов уже давно прошло», — заключил военный эксперт.

Военные учения стартуют 3 июня в Таллине. В них будут участвовать корабли из США, Голландии, Швеции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Дании, Франции, Испании, Латвии, Литвы, Финляндии и Норвегии.

26 мая в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Маневры проходили с 15 мая.