Более 30 кораблей НАТО прибудут в Эстонию на учения Baltops 23

В Эстонию прибудут более 30 боевых кораблей НАТО и 3,7 тыс. морпехов для участия в крупнейших в текущем году военно-морских учениях на Балтийском море Baltops 23. Об этом 30 мая сообщили в главном штабе минобороны страны.

По словам командующего военно-морскими силами коммодора Юри Саска, данные учения станут историческим событием для Эстонии, поскольку она еще никогда не принимала столько кораблей Североатлантического альянса.

«Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают важность проведения занятий в наших водах», — заявил он в разговоре с журналистами.

Военные учения стартуют 3 июня в Таллине. В них будут участвовать корабли из США, Голландии, Швеции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Дании, Франции, Испании, Латвии, Литвы, Финляндии и Норвегии.

26 мая в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Маневры проходили с 15 мая.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ФРГ защитит страны Прибалтики в случае угрозы военного нападения на них.