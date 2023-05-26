Шольц пообещал защиту странам Прибалтики в случае военного нападения на них

Германия защитит страны Прибалтики в случае угрозы военного нападения на них. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Таллине.



«Мы должны защитить наших союзников в случае военного нападения. Мы предприняли необходимые шаги. ВС Германии сформированы таким образом, чтобы защитить Восточную Европу. Оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса (НАТО — ред.) и всего Евросоюза (ЕС)», — рассказал он.

Шольц добавил, что военно-морской флот Германии увеличил свои силы в Балтийском море, а в защите воздушного пространства Эстонии принимают участие немецкие истребители Eurofighter. Кроме того, 700 военнослужащих помогают в Литве.



Вместе с Шольцем в Эстонии сейчас находятся премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Ранее в этот день в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Маневры проходили с 15 по 26 мая.