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Правительство РФ приняло постановление о запрете езды с шинами не по сезону

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В России установили запрет на использование летом шипованных шин и шин без протекции зимой . Соответствующее постановление опубликовало в пятницу, 2 июня, правительство РФ.

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — сказано в документе.

Также существует запрет на эксплуатацию автомобиля в том случае, если зимние шины или шины с шипами противоскольжения установлены не на все колеса транспортного средства (ТС).

Согласно документу, постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

ТС категории M1 — автомобили, используемые для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 определяет ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 т.

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Ранее, 1 июня, правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований. Согласно документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.

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