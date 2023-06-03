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Главный тренер ПСЖ Гальтье сообщил об уходе из клуба

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье покинет свой пост в конце текущего сезона. Об этом 3 июня сообщила газета L'Equipe.

По информации издания, поиски преемника начнутся в ближайшее время.

Соглашение Гальтье, который тренирует клуб с прошлого года, действует до лета 2024-го, сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда под его руководством смогла выиграть Суперкубок Франции. В Лиге чемпионов ПСЖ с Гальтье дошел до 1/8 финала, где уступил «Баварии».

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Ранее в этот день сообщалось, что четырехкратный победитель Лиги чемпионов Серхио Рамос покинет французский клуб в конце сезона. За два сезона в ПСЖ 37-летний Рамос сыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

1 июня Кристоф Гальтье заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб ПСЖ по окончании сезона. Для футболиста матч 38-го тура Лиги 1, который пройдет 3 июня, станет последним в составе ПСЖ.

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