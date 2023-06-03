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ПСЖ объявил об уходе футболиста Серхио Рамоса

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Четырехкратный победитель Лиги чемпионов Серхио Рамос покинет французский «Пари Сен-Жермен» в конце сезона. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба 2 июня.

Испанец покинет клуб по истечении контракта летом нынешнего года. За два сезона в ПСЖ 37-летний Рамос сыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

«Завтра будет особенный день, я попрощаюсь с очередным этапом моей жизни. Не знаю, как много мест можно называть домом, но «ПСЖ» с его фанатами и сам Париж стали им для меня. Спасибо за два особенных года, за это время я смог выступить во всех турнирах и отдать все силы на поле. Теперь я буду носить футболку с другими цветами, но сначала хочу в последний раз сказать: вперед, Париж!» — передает прощальное письмо Рамоса «Спорт-Экспресс».

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В ПСЖ Рамос пришел в 2021 году, где в составе клуба дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Ранее, 1 июня, тренер Кристоф Гальтье заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб ПСЖ по окончании сезона. Для футболиста матч 38-го тура Лиги 1, который пройдет 3 июня, станет последним в составе «ПСЖ».

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