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В США заявили о стремлении КНР получить к 2035 году 1,5 тыс. ядерных боезарядов

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Китай к 2035 году планирует создать до 1,5 тыс. ядерных боеголовок. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече национальной ассоциации США по контролю над вооружениями.

К 2035 году Китай планирует увеличить численность своего ядерного арсенала до 1,5 тыс. ядерных боеголовок, что станет одним из крупнейших в условиях мирного времени наращиваний ядерного потенциала, заявил Салливан.

Помощник президента США также отметил, что подобный рост со стороны КНР приведет к ситуации, в которой Соединенным Штатам придется сдерживать две ядерные державы, каждая из которых будет примерно равна им по силе.

При этом, по мнению Салливана, китайская сторона не проявляет готовности к обсуждению вопроса контроля над вооружениями, тогда как США готовы к диалогу как с Китаем, так и с Россией, однако без предварительных условий.

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На сегодняшний день диалог по контролю над вооружениями и ядерной стабильностью между Россией и США практически отсутствует. При этом, российская сторона неоднократно заявляла о приверженности прозрачному и ответственному подходу в данном вопросе.

Так, 17 апреля, в Министерство иностранных дел России сообщили «Известиям», что Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ–3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

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