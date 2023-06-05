События недели в фотографиях: буря в Каире, забег в Москве, китайцы в космосе
События недели в фотографиях: буря в Каире, забег в Москве, китайцы в космосе
2023-06-02 18:31:18
2023-06-02 18:31:18
2023-06-02 18:31:18
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Laura Hasani
В Косово продолжились протесты сербского населения, на подавление которых брошены силы НАТО. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На столицу России была совершена террористическая атака при помощи беспилотников, все они были обезврежены силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Незначительные повреждения получили несколько жилых помещений
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
В результате беспорядков в Сенегале, вызванных приговором оппозиционному политику Усману Сонко, погибли не менее 15 человек
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Anis Efizudin
Священный праздник Весак, день майского равноденствия, в который по преданию родился и умер Гаутама Будда, был отмечен миллионами буддистов во всем мире. Традиционные церемонии прошли в знаменитом храме Боробудур на Яве в Индонезии
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Фото: REUTERS/NurPhoto/Alessandro Bremec
В итальянском регионе Эмилия-Романья продолжается ликвидация последствий наводнения, затопившего более 40 населенных пунктов
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в разных городах страны. В Москве на старт вышли почти 17 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Необычно сильная песчаная буря в Каире стала причиной обрушения нескольких конструкций и унесла жизни четырех человек
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
В результате столкновения трех поездов в индийском штате Одиша погибли около 300 человек, порядка 900 были госпитализированы с ранениями разной тяжести
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Фото: REUTERS/Kyodo
На Японию обрушился тайфун «Мавар». Повреждены почти 200 домов в 12 префектурах страны, один человек погиб, двое пропали без вести
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Фото: REUTERS/China Daily
Китайский пилотируемый корабль «Шеньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту был запущен с космодрома Цзюцюань и успешно вышел на околоземную орбиту
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