Добра не жди: эсхатологические настроения в «Доме Кёко» Юкио Мисимы

Японский классик Юкио Мисима и полвека спустя после своей трагической гибели продолжает удивлять. Вот, к примеру, его роман, который — несмотря на периодически накатывающие на западный мир волны мисимомании (о его жизни написана опера и снято несколько фильмов, не говоря уж о томах литературоведческих исследований) — до сих пор остается незнаком англоязычным читателям. Зато на русский он наконец-то переведен — критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».

Юкио Мисима

«Дом Кёко»

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — Пер. с яп. Е. Струговой. — 512 с.

Впервые переведенный на русский роман Юкио Мисимы «Дом Кёко» был написан в 1959 году, а действие его начинается в 1954-м, сразу после Корейской войны. Она оказала благотворное влияние на экономику Японии, служившей фактически американской военной базой. В романе неоднократно упоминаются граждане, так или иначе заработавшие «на корейском вопросе», в том числе и муж заглавной героини. Он незримо присутствует в романе, хотя в начале сообщается, что Кёко, 30-летняя красавица без определенных занятий, выгнала супруга и живет с восьмилетней дочерью, мечтающей о возвращении отца, потихоньку встречающейся с ним и принимающей от него подарки. Эта «безотцовщина» становится одним из хитро натянутых, скрытых психологических нервов «Дома Кёко», где в центре сюжета находятся совсем другие люди: своего рода семья, объединенная «родственными чувствами», которые свободолюбивая и свободомыслящая хозяйка дома испытывает к четверке своих постоянных гостей, примерно ее возраста: «Она любила молодежь, отражавшую короткий промежуток времени после войны. Они хранили память об этом промежутке, как осколки разбитого вдребезги зеркала».

Социально-психологическая поствоенная травма — основная тема «Дома Кёко», хотя открыто это не проговаривается. Мисима вообще мастер прозрачного намека, и ему не всегда обязательно четко формулировать мысль, но по созданному им настроению всё понятно, как в хайку, которые сочиняют некоторые персонажи романа в порядке повседневной бытовой практики (например, про мокрый от дождя гравий во внутреннем дворе офиса, где работает один из героев) . Нетрудно догадаться по разбросанным в «Доме Кёко» намекам, что Корейская война, на которой многие разбогатели, а многие погибли, произвела опустошающее воздействие на душевное состояние японцев (по крайней мере какой-то их части), поселив в них ощущение «шаткости бытия», иллюзорности собственного существования. Ее пытаются разными способами преодолеть друзья Кёко, часто просто не понимая, что с ними происходит и откуда взялось это принципиальное нежелание быть счастливым, о котором герои говорят в начале романа, отчасти рисуясь друг перед другом, но в то же время обозначая какие-то важные поколенческие симптомы: «Просто смешно, человек делается счастливым по самым ничтожным причинам. Героизм парней, избегавших счастья, как проказы, всего лишь слабый, жалкий пережиток аристократизма. У нас от всего есть прививка, хочется думать, что и от счастья».

Фото: Азбука-Аттикус

Принято считать, и не без оснований, что в четырех гостях Кёко воплотились разные стороны личности самого Мисимы, который смотрит на одну и ту же проблему — нигилизма как невозможности целостного мировосприятия, изнурительного ощущения захватившего мир хаоса и тотальной бессмысленности бытия — с четырех разных ракурсов. Боксер Сюнкити, несмотря на молодость, «уже завел определенные убеждения», а именно старается не думать и «стать человеком без воспоминаний». Такая стратегия выглядит весьма эффективной: «...в результате отказа от мыслительного процесса он погряз в прочном, ежеминутном ощущении бытия, таком же четком, как клубника со льдом в вазочке на мокром столике. <...> Простой расклад таков: боксер должен съесть десерт и сразу же переспать с женщиной. <...> В противном случае, возможно, его бытие мгновенно прекратится».

В отличие от боксера, приучающего себя вообще ни о чем не думать, офисный служащий Сэйитиро много и подробно размышляет, но в основном на одну тему — о неминуемом конце света. Это не только не мешает ему жить, а скорее наоборот, даже помогает в карьере, успех которой окончательно закрепляет женитьба на дочери вице-президента компании:

Автор цитаты «Для женитьбы, рассчитанной не столько на настоящее, сколько на будущее, на перспективу, на способности, на грядущие возможности, не могло быть человека лучше, чем он, который твердо уверовал в конец света». Предчувствие конца света, о котором на все лады постоянно говорит и думает Сэйитиро, парадоксальным образом успокаивает его, вселяет уверенность в завтрашнем дне и придает силы продолжать существование: «Как можно жить дальше, если не веришь в неизбежный конец света? Как без боязни, что тебя стошнит, ходить на службу и обратно по дороге с красными почтовыми тумбами, зная, что они здесь навечно?»

Наверное, стошнило бы от вида почтовых тумб и вполне успешного, даже знаменитого, художника Нацуо, переживающего, что «у всего в мире пропали гарантии бытия», — этого персонажа Мисима ставит перед выбором: «поверить в собственную слепоту или поверить в начало крушения мира», и второй вариант выглядит предпочтительнее, коль скоро из мира исчезла красота: «И красота прошлого, как и всё человеческое, стала пустым напоминанием». В размышлениях художника о красоте Мисима как бы передает привет Достоевскому, с которым его нередко сравнивают: обложку русского издания «Дома Кёко» украшает цитата из англоязычной рецензии, что Мисима подобен русскому классику «глубиной исследования человеческой тяги к саморазрушению». Но знаменитую достоевскую «слезинку ребенка» японец выворачивает на свой особенный манер, демонстрируя фокус с мгновенным превращением красоты в уродство: «Сейчас о прекрасном напоминает лишь радуга, на секунду мелькнувшая в слезе ребенка. Лицо плачущего ребенка, насколько он помнил, уродливо, неприглядно, вульгарно, совсем не похоже на ангельское».

Японский писатель Юкио Мисима Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA

Что касается тяги к саморазрушению, герои «Дома Кёко» не то чтобы как-то специально в нем усердствуют. В общем-то, они живут вполне приличной социальной жизнью, в том числе и те из них, кто не ходит в офис и вроде бы не слишком обременен работой, как, например, ослепительной красоты актер Осаму: он и рад бы поработать, но роли, о которых он мечтает, достаются другим. Поэтому Осаму посвящает основное время своей жизни наращиванию мускулов в качалке (чем в свое время увлекся и культурист Мисима), а также любованию своими успехами перед зеркалом. Но и в его судьбе появится «безобразная ростовщица» — она довольно жестоким и кровавым способом подарит ему то самое ощущение реальности бытия, без которого маются все герои «Дома Кёко».

Главная сюжетная линия романа — траектория движения от внутреннего хаоса к внешнему порядку, от внутреннего психологического кризиса к внешним социальным устоям и скрепам. Но, похоже, сам автор с его склонностью к социопатии не слишком рад этому упорядочиванию мира: «Опять наступают серьезные времена. Очень серьезное время отличников, время ботаников. Опять полное единение с миром. Возрождение ценности ненужных вещей: человека, любви, желания, идеалов. Последовательное обращение в другую веру. И самое мучительное — полное отрицание руин, которые они так любили. Не просто руин, видимых глазу, но даже невидимых!»