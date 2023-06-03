Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Политика
Совбез заявил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать кризис в России
Мир
Власти США издали запрет на аренду нефтяных и газовых скважин в Нью-Мексико
Спорт
Главный тренер ПСЖ Гальтье сообщил об уходе из клуба
Мир
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии дополнительных ЗРК С-400 из России
Спорт
Матч чемпионата Франции по футболу остановили после нападения болельщика на игрока
Спорт
Легкоатлетка из Кении побила мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание до 14 градусов в Москве 3 июня
Мир
Байден заявил о предотвращении экономического краха в США
Общество
Таксистам-физлицам запретят работать больше 12 часов в сутки с начала сентября
Мир
Оверчук заявил о прогрессе в разблокировке транспортных сетей Азербайджана и Армении
Спорт
ПСЖ объявил об уходе футболиста Серхио Рамоса

Врач предупредила об опасных последствиях косолапости у детей

Врач Мережко: без лечения косолапость может стать причиной инвалидности у детей
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Косолапость — врожденная или приобретенная деформация стопы, которая без своевременного лечения может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, у детей это может стать причиной инвалидности. О причинах, последствиях, диагностике и лечении данного заболевания «Известиям» 3 июня, в День косолапости, рассказала травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Вероника Мережко.

По ее словам, чаще всего под косолапостью у взрослых и детей подразумевают искривление сводов стопы, когда она разворачивается во внутреннюю сторону (вальгусная деформация голеностопного сустава) или наружную сторону (варусная деформация).

При этом врач отметила, что врожденная косолапость — это серьезное заболевание, приводящее у дутей к искривлению позвоночника, деформации коленных суставов, атрофии мышц нижних конечностей. А без своевременного лечения ребенка в конечно счете может ждать инвалидность.

«Приобретенная косолапость у взрослых может возникнуть при неправильном сращении переломов, тяжелых повреждениях мышц или связок. В редких случаях проблема оказывается даже не в голеностопных, а в коленных суставах. Деформации нижних конечностей у взрослых приводят к раннему артрозу, искривлениям позвоночника, головным болям, нарушению прикуса и постоянным болям в нижних конечностях», — рассказала Мережко.

Говоря о диагностике, она отметила, что вначале проводится визуальный осмотр, пальпация суставов, плантография (снимается плантограмма — отпечаток подошвенной поверхности стопы). В редких случаях или при врожденных деформациях проводится рентгенологическое обследование и УЗИ мягких тканей.

Лето же, дети: как обезопасить подростка в лагере
Эксперты рассказали, о чем должны позаботиться родители ради здоровья несовершеннолетних

«При вальгусных и варусных деформациях голеностопных суставов у взрослых и детей назначается лечебная физкультура, подбираются индивидуальные корректирующие стельки или ортезы, которые «ставят» стопы в правильное положение. В комплексе с лечебной физкультурой эффективны также курсы корректирующего массажа нижних конечностей и физиотерапии», — рассказала Мережко.

Кроме того, по ее словам, показана также лабораторная диагностика: общий анализ крови, анализы крови на общий кальций, кальций ионизированный, витамин Д, фосфор, паратгормон, общий белок.

«Эти показатели в детском возрасте влияют на развитие мышечной и костной ткани и при наличии дефицитов могут усугублять деформации. Во взрослом возрасте — на состояние костной и мышечной ткани, а дефициты требуют коррекции во избежание развития ранних артрозов и остеопороза», — объяснила Мережко.

Как рассказала врач, главным методом профилактики деформаций стоп и голеностопных суставов, является своевременное посещение врача-ортопеда, даже в том случае, если ничего не беспокоит. Родителям стоит обращать внимание на резкий рост, изменения в походке детей, жалобы на ноющие боли, быструю утомляемость после ходьбы или спортивных занятий.

Что касается взрослых, то, по ее словам, стоит насторожиться, если обувь стаптывается неравномерно, или вдруг возникла необходимость в обуви на размер больше. Также следует обращать внимание на такие симптомы, как ноющие боли в голеностопных суставах и сводов стоп после длительных прогулок и занятий спортом, частое появление натоптышей в тех местах, где раньше их не было.

«К сожалению, чаще всего деформации нижних конечностей развиваются длительное время и незаметно для пациента, без серьезных симптомов. Крайне сложно самостоятельно оценить свою походку, биомеханику нижних конечностей при ходьбе, наличие деформаций стоп, если у вас нет медицинского образования. Во избежание возникновения осложнений косолапости стоит включить в свой список обследований посещение травматолога-ортопеда как минимум один раз в год», — подытожила Мережко.

Детские ошибки: родители не обращаются к врачам из-за страха перед органами опеки
В Красноярском крае ребенок облился кипятком и умер без медицинской помощи

17 мая врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева рассказала, что хронические дегенеративные изменения в позвоночнике, среди которых остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артроз, нарушение функции межпозвонковых суставов, и последствия перенесенных травм могут быть причинами болей в шее и спине после сна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023