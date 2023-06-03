Врач предупредила об опасных последствиях косолапости у детей

Косолапость — врожденная или приобретенная деформация стопы, которая без своевременного лечения может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, у детей это может стать причиной инвалидности. О причинах, последствиях, диагностике и лечении данного заболевания «Известиям» 3 июня, в День косолапости, рассказала травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Вероника Мережко.

По ее словам, чаще всего под косолапостью у взрослых и детей подразумевают искривление сводов стопы, когда она разворачивается во внутреннюю сторону (вальгусная деформация голеностопного сустава) или наружную сторону (варусная деформация).

При этом врач отметила, что врожденная косолапость — это серьезное заболевание, приводящее у дутей к искривлению позвоночника, деформации коленных суставов, атрофии мышц нижних конечностей. А без своевременного лечения ребенка в конечно счете может ждать инвалидность.

«Приобретенная косолапость у взрослых может возникнуть при неправильном сращении переломов, тяжелых повреждениях мышц или связок. В редких случаях проблема оказывается даже не в голеностопных, а в коленных суставах. Деформации нижних конечностей у взрослых приводят к раннему артрозу, искривлениям позвоночника, головным болям, нарушению прикуса и постоянным болям в нижних конечностях», — рассказала Мережко.

Говоря о диагностике, она отметила, что вначале проводится визуальный осмотр, пальпация суставов, плантография (снимается плантограмма — отпечаток подошвенной поверхности стопы). В редких случаях или при врожденных деформациях проводится рентгенологическое обследование и УЗИ мягких тканей.

«При вальгусных и варусных деформациях голеностопных суставов у взрослых и детей назначается лечебная физкультура, подбираются индивидуальные корректирующие стельки или ортезы, которые «ставят» стопы в правильное положение. В комплексе с лечебной физкультурой эффективны также курсы корректирующего массажа нижних конечностей и физиотерапии», — рассказала Мережко.

Кроме того, по ее словам, показана также лабораторная диагностика: общий анализ крови, анализы крови на общий кальций, кальций ионизированный, витамин Д, фосфор, паратгормон, общий белок.

«Эти показатели в детском возрасте влияют на развитие мышечной и костной ткани и при наличии дефицитов могут усугублять деформации. Во взрослом возрасте — на состояние костной и мышечной ткани, а дефициты требуют коррекции во избежание развития ранних артрозов и остеопороза», — объяснила Мережко.

Как рассказала врач, главным методом профилактики деформаций стоп и голеностопных суставов, является своевременное посещение врача-ортопеда, даже в том случае, если ничего не беспокоит. Родителям стоит обращать внимание на резкий рост, изменения в походке детей, жалобы на ноющие боли, быструю утомляемость после ходьбы или спортивных занятий.

Что касается взрослых, то, по ее словам, стоит насторожиться, если обувь стаптывается неравномерно, или вдруг возникла необходимость в обуви на размер больше. Также следует обращать внимание на такие симптомы, как ноющие боли в голеностопных суставах и сводов стоп после длительных прогулок и занятий спортом, частое появление натоптышей в тех местах, где раньше их не было.

«К сожалению, чаще всего деформации нижних конечностей развиваются длительное время и незаметно для пациента, без серьезных симптомов. Крайне сложно самостоятельно оценить свою походку, биомеханику нижних конечностей при ходьбе, наличие деформаций стоп, если у вас нет медицинского образования. Во избежание возникновения осложнений косолапости стоит включить в свой список обследований посещение травматолога-ортопеда как минимум один раз в год», — подытожила Мережко.

17 мая врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева рассказала, что хронические дегенеративные изменения в позвоночнике, среди которых остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артроз, нарушение функции межпозвонковых суставов, и последствия перенесенных травм могут быть причинами болей в шее и спине после сна.