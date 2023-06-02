Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Происшествия
В Японии из-за тайфуна «Мавар» отменили более 260 авиарейсов
Спорт
Теннисистка Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Экономика
Bloomberg сообщило о падении японского импорта СПГ до 20-летнего минимума
Авто
АвтоВАЗ планирует выпускать в Ижевске новые модели Lada с партнерами из Китая
Мир
Глава минобороны Британии исключил вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
Минобороны Великобритании признало исчерпание западных запасов военной техники
Мир
На Украине мужчин призывного возраста фиктивно устраивали в горгаз

Министра труда Франции будут судить за кумовство и коррупцию

0
Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слушание по делу о кумовстве против действующего министра труда Франции Оливье Дюссо состоится в конце ноября в Париже, сообщил в пятницу, 2 июня, телеканал BFM.

«Я намерен доказать в суде, что моя позиция обоснованна и что я действовал добросовестно по этому последнему пункту, который еще предстоит урегулировать», — заявил министр.

Расследование прокуратуры охватывает события января 2017 года, когда занимавший на тот момент пост мэра чиновник получил в подарок от директора компании по обслуживанию водных ресурсов Saur литографии, оцененные в €2 тыс.

Информация о «подарке от друга», которым является один из менеджеров Saur в департаменте Ардеш, была обнародована в мае 2020 года. Министр сам упомянул в интервью о дорогом подарке. Позже он заявил, что получил предметы искусства именно от компании во время встречи с ее представителями, однако не задекларировал их, как следовало сделать в соответствии с кодексом депутатской этики.

Поскольку презент был сделан в тот момент, когда Saur вела переговоры с городской администрацией о заключении соглашения на предоставление услуг, Дюссо подозревают в коррупции, незаконном получении имущества и фаворитизме.

Арестное настроение: за что суд приговорил Саркози к реальному сроку
И как это решение скажется на французской демократии и судьбе экс-президента Пятой республики

Ранее, 17 мая, суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Положенный срок экс-президент Франции будет отбывать на дому с электронным браслетом. Еще два года политик получил условно.

В тот же день политолог Федоров, оценивая приговор Саркози, заявил о разрушении мифа об отсутствии коррупции на Западе. По его мнению, приговор способен пошатнуть устоявшееся у многих представление о том, что в западных демократиях коррупции практически не существует.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023