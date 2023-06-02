Министра труда Франции будут судить за кумовство и коррупцию

Слушание по делу о кумовстве против действующего министра труда Франции Оливье Дюссо состоится в конце ноября в Париже, сообщил в пятницу, 2 июня, телеканал BFM.

«Я намерен доказать в суде, что моя позиция обоснованна и что я действовал добросовестно по этому последнему пункту, который еще предстоит урегулировать», — заявил министр.

Расследование прокуратуры охватывает события января 2017 года, когда занимавший на тот момент пост мэра чиновник получил в подарок от директора компании по обслуживанию водных ресурсов Saur литографии, оцененные в €2 тыс.

Информация о «подарке от друга», которым является один из менеджеров Saur в департаменте Ардеш, была обнародована в мае 2020 года. Министр сам упомянул в интервью о дорогом подарке. Позже он заявил, что получил предметы искусства именно от компании во время встречи с ее представителями, однако не задекларировал их, как следовало сделать в соответствии с кодексом депутатской этики.

Поскольку презент был сделан в тот момент, когда Saur вела переговоры с городской администрацией о заключении соглашения на предоставление услуг, Дюссо подозревают в коррупции, незаконном получении имущества и фаворитизме.

Ранее, 17 мая, суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Положенный срок экс-президент Франции будет отбывать на дому с электронным браслетом. Еще два года политик получил условно.

В тот же день политолог Федоров, оценивая приговор Саркози, заявил о разрушении мифа об отсутствии коррупции на Западе. По его мнению, приговор способен пошатнуть устоявшееся у многих представление о том, что в западных демократиях коррупции практически не существует.