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Политолог оценил тюремный срок Саркози

Политолог Федоров заявил о разрушении мифа об отсутствии коррупции на Западе после приговора Саркози
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Во Франции получение реального тюремного срока для бывшего первого лица государства является беспрецедентным случаем, который раскрывает глаза на настоящее положение дел в западных демократиях. Такое мнение ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров высказал в среду, 17 мая, комментируя приговор бывшему президенту республики Николя Саркози.

«Беспрецедентно в истории пятой республики, что первое бывшее лицо государства получает практически тюремный срок. Были до этого прецеденты, но они не касались первого лица государства», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Федоров отметил, что это способно пошатнуть устоявшееся у многих представление о том, что в западных демократиях коррупции практически не существует.

«Наше представление о том, что западные демократии такие прекрасные... что там коррупция сведена до минимума... Еще раз убеждаемся в том, что миф о замечательной европейской демократии во многом притянут за уши», — подчеркнул он.

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Ранее в этот день апелляционный суд Парижа приговорил Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке», передает НСН.

Согласно постановлению, срок по этому делу он будет отбывать на дому с электронным браслетом вместо тюремного заключения, передает RT.

Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичный срок, так как являются фигурантами по «делу о прослушке», где замешан трехсторонний «коррупционный договор» между адвокатом, судьей и Саркози.

В марте 2021 года Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы — два из них условно и один дома с электронным браслетом — за коррупцию и торговлю влиянием через секретную телефонную линию, обнаруженную в результате прослушивания телефонных разговоров. Однако два года впоследствии были отсрочены.

Саркози с помощью своего адвоката обещал помочь судье Азиберу, чтобы тот получил должность в княжестве Монако. Однако сама сделка была не безвозмездной — так, Саркози попросил у судьи секретную информацию о ходе расследования по его делу о «незаконном финансировании его предвыборной кампании», начатом в 2021 году.

В качестве доказательств следствие привело многочисленные перехваченные телефонные переговоры об этой сделке.

5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по этому делу. Вместе с Саркози апелляцию подали и другие его фигуранты -— адвокат Эрзог и судья Азибер. Результат процесса озвучен 17 мая 2023 года.

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