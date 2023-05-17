В Париже суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке», передает France 24 в среду, 17 мая.

Однако согласно постановлению, срок по этому делу он будет отбывать на дому с электронным браслетом вместо тюремного заключения.

Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичный срок, так как являются фигурантами по «делу о прослушке», где замешан трехсторонний «коррупционный договор» между адвокатом, судьей и Саркози.

В марте 2021 года Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы — два из них условно и один дома с электронным браслетом — за коррупцию и торговлю влиянием через секретную телефонную линию, обнаруженную в результате прослушивания телефонных разговоров. Однако два года впоследствии были отсрочены.

Саркози с помощью своего адвоката обещал помочь судье Азиберу, чтобы тот получил должность в княжестве Монако. Однако сама сделка была не безвозмездной — так, Саркози попросил у судьи секретную информацию о ходе расследования по его делу о «незаконном финансировании его предвыборной кампании», начатом в 2021 году.

В качестве доказательств следствие привело многочисленные перехваченные телефонные переговоры об этой сделке.

5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по этому делу. Вместе с Саркози апелляцию подали и другие его фигуранты -— адвокат Эрзог и судья Азибер. Результат процесса озвучен 17 мая 2023 года.