Парижский суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Апелляционный суд Парижа приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по «делу о прослушке». Положенный срок экс-президент Франции будет отбывать на дому с электронным браслетом. Еще два года политик получил условно, передает телеканал «Известия». Приговор стал беспрецедентным для президента Франции. Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. Будучи президентом, он обещал помочь судье получить должность в Княжестве Монако. В обмен политик просил конфиденциальную информацию о связанном с ним расследовании.

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