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Названы города России с самыми комфортными и чистыми отелями

OneTwoTrip: россияне считают, что самые комфортные отели находятся в Зеленоградске и Калининграде
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил топ локаций внутри страны на основе оценок туристов. После выезда из номера гости оценивали отель по таким критериям, как расположение, комфорт, чистота, работа персонала, соотношение цены и качества, а сервис выбрал города, в которых гостиницы заслуживают высочайших баллов по каждому из факторов. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

По мнению путешественников, лучшие по расположению отели находятся в Зеленоградске. Здесь гостям особенно нравится близость многих объектов размещения к морю и набережной. Следом идут Выборг, также в список вошли объекты размещения Красная Поляна (8,95) и Санкт-Петербург (8,92).

Наиболее комфортабельные отели также расположены в Зеленоградске. Постояльцы чаще всего упоминают о свежем ремонте, новой мебели в номерах, хорошей шумоизоляции и наличии дополнительных удобств, таких как спа-центр и тренажерный зал. Кроме того, в пятерку попали Калининград, Смоленск, Эсто-Садок и Омск.

Лучшие отели по соотношению цены и качества, по мнению постояльцев, находятся в Смоленске. Путешественники отмечают уют и чистоту номеров, а также вкусные завтраки за приемлемую стоимость. Не покидает список Зеленоградск. В топе также оказались Калининград, Кострома и Красная Поляна.

Что касается такого показателя, как чистота, то за него самые высокие оценки получили отели Смоленска. Туристам понравились стильные интерьеры отелей, тщательная уборка номеров и удобные кровати. Далее идут Зеленоградск, Калининград, Омск и Кострома.

Работа персонала заслуживает высочайшей похвалы в гостиницах, расположенных в Мурманске. Гости отмечают приветливость и отзывчивость сотрудников отелей, которые быстро реагируют на просьбы, помогают с организацией экскурсий, а также подсказывают лучшие достопримечательности и рестораны. В топ-5 также вошли Зеленоградск, Калининград, Смоленск и Тюмень.

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12 мая сообщалось, что, согласно соцопросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Отмечалось, что большинство россиян хотели бы посетить Сочи, такой вариант отметили 41% респондентов. 38% участников опроса отправились бы в путешествие на Алтай, 37% — в Анапу, а 33% — в Санкт-Петербург. Почти каждый третий опрошенный (30%) хотел бы посетить Москву. По 17% участников опроса для ближайшего отпуска выбрали бы Байкал, Камчатку и Карелию.

Ранее в том же месяце Минэкономразвития РФ сообщило, что туристический поток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%. Отмечается, что почти на 20% увеличилось размещение в отелях по сравнению с I кварталом прошлого года.

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