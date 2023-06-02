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Названы самые эффективные способы бросить курить

Нарколог Кутушев: эффективным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация нескольких методов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости является комбинация когнитивно-поведенческой терапии, психологического консультирования и фармакотерапии. Об этом врач психиатр-нарколог, заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии депздрава Москвы Олег Кутушев рассказал в пятницу, 2 июня.

Он отметил, что основными задачами психотерапевтической коррекции являются информирование пациента о механизмах и последствиях злоупотребления, оказание ему психологической поддержки, формирование и усиление мотивации на отказ, а также проработка шагов, направленных на изменение привычного зависимого поведения на здоровый образ жизни.

Кутушев отметил, что стратегии психотерапии и консультирования подразумевают под собой работу не только с достаточно мотивированными пациентами, но и со слабомотивированными.

«Только небольшой процент курящих могут самостоятельно отказаться от курения, остальное большинство нуждается в комплексной медицинской помощи», — сказал нарколог в беседе с Lenta.Ru.

Он предупредил, что использование фармакопрепаратов без предварительной врачебной консультации может привести к разочарованию как в самом препарате, так и в медицинской помощи в целом.

«Решение о начале приема данных препаратов необходимо принимать после консультации с врачом», — подчеркнул специалист.

Нарколог рассказал, что эффективность таких методов лечения, как иглорефлексотерапия, нормобарическая гипокситерапия и транскраниальная электростимуляция, тоже доказана клиническим опытом.

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31 мая, когда во всем мире отмечался Всемирный день отказа от табака, торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов рассказал «Известиям» о последствиях табакокурения, а также о способах, которые помогут отказаться от этой вредной привычки.

По словам онколога, первое, что стоит сделать при отказе от курения, — принять решение и каждый раз возвращаться к аргументации, которую человек обозначил для себя, при очередном позыве покурить. Он также отметил, что, если человек курит или курил около 30 лет, то он находится в группе риска по развитию рака легкого и ему важно пристально следить за своим здоровьем.

Ранее, 24 мая, в Госдуме прошло заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. Члены группы в преддверии Всемирного дня отказа от курения обсудили меры борьбы с курением и обозначили вызовы, с которыми сталкивается российское общество, сообщает телеканал «Звезда». По оценке Минздрава, в России от причин, связанных с курением, преждевременно умирает от 300 до 400 тыс. человек в год.

Кардиолог Фаина Лобжанидзе в книге «Достучаться до сердца» рассказала о вреде этой привычки, сообщается на сайте kp.ru. Она отметила, что никотин вызывает активацию симпатической нервной системы, повреждает сосуды, а в измененных артериях легко и просто развивается атеросклероз.

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