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Врач назвал способы бросить курить

Онколог Нефедов: замените привычку курить ритуалами, имитирующими этот процесс
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Фото: ИЗВЕТИЯ/Михаил Терещенко
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Сегодня, 31 мая, во всем мире отмечается Всемирный день отказа от табака, целью которого является привлечение внимания к опасным последствиям курения. Торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов рассказал «Известиям» о последствиях табакокурения, а также о способах, которые помогут отказаться от этой вредной привычки.

Как отметил врач, курение — это главная причина развития рака легкого: с ней связаны около 85–90% случаев данного заболевания. В свою очередь, рак легкого является наиболее смертоносным видом онкологии. Ежегодно в мире диагностируют более 2,2 млн новых случаев, а умирает от него около 1,8 млн человек.

Первое, что стоит сделать при отказе от курения, по словам онколога, — принять решение и каждый раз возвращаться к аргументации, которую человек обозначил для себя, при очередном позыве покурить.

«Не всегда получается отказаться от курения мгновенно, и это нормально — делайте это постепенно, установите цель и план постепенного сокращения количества сигарет/приспособлений для электронных устройств на каждую неделю или месяц. Кроме этого, лишней не будет и поддержка окружения: сообщите своим близким о вашем решении и попросите их помочь вам в том формате, который был бы удобен для вас. Замените привычку курить другими ритуалами, например, глубоким дыханием, прогулкой, питьем воды из трубочки. Всё это помогает имитировать процесс курения и снижает тягу к никотину. И, конечно, можно дополнительно обратиться к специалисту или позвонить на бесплатную горячую линию по отказу от курения», — посоветовал Нефедов.

Он также отметил, что, если человек курит или курил около 30 лет, то он находится в группе риска по развитию рака легкого, и ему важно пристально следить за своим здоровьем.

«Выбор курить или нет всегда остается за человеком. Но если он сделан в пользу никотина, то тогда стоит проходить ряд дополнительных исследований, которые могут выявить рак легкого на ранних стадиях и спасти жизнь. Одним из таких исследований является низкодозная компьютерная томография. В отличие от флюорографии, с помощью нее можно найти даже очень маленькие опухоли и удалить их хирургическим путем без колоссального вреда для организма. Если вовремя не начать лечить рак легкого, к сожалению, на последних стадиях онкологии мы уже мало что можем сделать. Поэтому лучше всего отказаться от табакокурения, а если это невозможно, то регулярно проходить обследования», — заключил Нефедов.

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Накануне, 30 мая, старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала «Известиям», курение отнимает у человека 10 лет жизни. В частности, курильщики сталкиваются с повышением уровня холестерина в крови, атеросклерозом, образованием тромбов, заболеваниями сосудов ног.

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