Врач рассказала о влиянии вредных привычек на продолжительность жизни

Курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков — опасные вредные привычки, которые способны значительно сократить жизнь человека. О том, сколько лет жизни в среднем отнимает каждая из них «Известиям» 30 мая рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

Так, по ее словам, курение отнимает у человека 10 лет жизни. Курильщики сталкиваются с повышением уровня холестерина в крови, атеросклерозом, образованием тромбов, заболеваниями сосудов ног.

«Никотин, попадая в организм, может привести к аритмии и в крайних случаях даже к остановке сердца. Считается, что курение также опасно развитием онкологических заболеваний — раком легких, ротовой полости, желудка, поджелудочной железы, почек, молочной железы, шейки матки и других органов. Женщины, которые курят во время беременности, нередко сталкиваются с выкидышами, кровотечениями, нарушениями развития плода и мертворождением», — отметила Савельева.

Она отметила, что жидкость для вейпов и электронных сигарет также содержит никотин, мгновенно попадающий в кровь во время вдыхания пара. При восьми и более затяжках никотин добирается до головного мозга.

Злоупотребление алкоголем, как рассказала врач, сокращает длительность жизни на 15-20 лет. При этом значительно ухудшается мозговая активность, в некоторых случаях возможно развитие у человека алкогольного слабоумия. Чрезмерное употребление алкоголя, по ее словам, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы печени и почек, патологии желудочно-кишечного тракта, снижение половой функции, ухудшение иммунитета и психические отклонения.

«Употребление наркотиков — самая страшная зависимость, которую по ошибке считают привычкой. При регулярном употреблении наркотиков человек живет не более 8-9 лет. Независимо от способа введения фармакологического препарата, он разрушают сердце, легкие, нервную и иммунную системы. Если вводить наркотики внутривенно, значительно возрастает риск развития СПИДа и гепатита В и С. Ингалянты не менее опасны. Они ухудшают умственную активность и повреждают все органы, в том числе головной мозг», — добавила Савельева.

Также она обратила внимание, что повлиять на качество и продолжительность жизни могут, на первый взгляд, безобидные привычки: постоянное использование гаджетов, неправильное питание, недосып. Если вовремя не восстановить режим питания и сна, возможны серьезные осложнения — от ожирения до болезни Альцгеймера.

10 мая стоматолог и главврач клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала курение самой разрушающей зубы вредной привычкой. Она отметила, что эта пагубная привычка может привести ко множеству проблем, начиная от появления неприятного запаха изо рта, изменения цвета и ослабления зубной эмали и заканчивая онкологией.