В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена днем, 2 июня, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Сообщения о тревоге начали поступать в 15:19 мск.

Уточняется, что воздушная тревога также объявлена в подконтрольных украинским силам частям Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Также украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и в районе Черкасс. Также взрывы прозвучали и в Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.

Минобороны РФ информацию об этом не комментировало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

С 24 февраля 2022 года РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.