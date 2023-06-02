На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена утром в пятницу, 2 июня, в трех областях Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.
В «красной» зоне сейчас находятся Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области. Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что взрывы прозвучали в Киеве и в районе Черкасс. Также взрывы прозвучали и в Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.
Минобороны РФ информацию о взрывах пока не комментировало.
Ночью и утром 1 июня воздушная тревога прозвучала в Киевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
С 24 февраля 2022 года РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.