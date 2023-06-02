Курс юаня поднялся выше 11,5 рубля впервые с 17 мая
Курс юаня вырос до 11,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 2 июня.
По данным на 15:36 юань вырос на 1,33%, до 11,5 рубля. Это произошло впервые с 17 мая.
В то же время курс доллара составляет 81,32 рубля, евро торгуется на отметке 87,52 рубля.
Накануне руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард рассказал, что доллар в июне может достигнуть уровня в 78 рублей. Причиной может стать повышение ключевой ставки Банка России.
Ранее, 30 мая, аналитики УК «Альфа-Капитал» в беседе с Lenta.ru привели прогноз, согласно которому, в начале июня диапазон торгов для доллара США может составить 77–80 рублей, евро — 84–88 рублей, юаня — 11,1–11,35 рубля.