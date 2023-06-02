Жена режиссера Михалкова прокомментировала новость о его госпитализации

Режиссер Никита Михалков проходит плановую проверку. Об этом сообщила «Известиям» его жена Татьяна на фоне появившихся 2 июня сообщениях о его госпитализации в одну из больниц Москвы.

«Жив, здоров, плановая проверка», — сказала она.

При этом, по информации Telegram-канала 112, режиссер жаловался на работу сердца и одышку.

До этого, в начале года, 77-летний режиссер был госпитализирован в больницу в Москве с гриппом. Как сообщали «Известия», он обратился днем 5 января в больницу сам. Позже, 10 января, сам Михалков рассказал, что проходит в больнице лечение и обследование.

24 января режиссер сообщил, что его выписали из больницы.

Михалков — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Родня» и др.