Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице

Режиссер Никита Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон» 10 января рассказал, что в настоящий момент находится в больнице, где проходит лечение и обследования.

«Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст Бог, из первых уст — в моем официальном Telegram-канале», — добавил Михалков.

По словам режиссера, пока он будет продолжать свое восстановление в больнице.

5 января сообщалось, что Михалков госпитализирован в больницу в Москве с гриппом. По данным «Известий», Никита Сергеевич обратился днем 5 января в больницу сам. Однако после осмотра врачи приняли решение перенаправить его в другое медучреждение. Как рассказали в пресс-службе Михалкова, у него диагностирован грипп.

Михалкову 77 лет. Он советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Родня» и др.