Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ узнала о намерении США передать Украине большое число танков Abrams M1
Экономика
Газпромбанк прекратит трансграничные переводы в долларах США с 27 января
Спорт
РФС и УЕФА согласовали порядок взаимодействия по возвращению команд из РФ в турниры
Мир
Турция потребовала остановить переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Bloomberg узнало о планах ФРГ одобрить поставки Польшей танков Leopard 2 Украине
Мир
Прага не планирует отправлять Киеву танки Leopard 2 ради своей безопасности
Общество
В Москве благоустроят свыше 70 парков и скверов в 2023 году
Мир
Киев не исключил эвакуацию украинцев из Грузии после возобновления полетов в РФ
Мир
Стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд вперед
Общество
Режиссера Михалкова выписали из больницы
Общество
Заседание суда по вопросу смягчения наказания Ефремову пройдет 17 февраля
Мир
От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон

Режиссера Михалкова выписали из больницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом во вторник, 24 января, он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».

«Нет у меня ощущения бронзовой тяжести собственного «я»
Режиссер Никита Михалков — о том, как учит студентов академии, западных фестивалях и обманчивой актерской свободе

«Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — заявил он.

Михалков подчеркнул, что ему еще требуется время на восстановление и реабилитацию, но врачи его отпустили. По словам режиссера, он уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска авторской передачи «Бесогон».

«Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви», — отметил он.

5 января Михалков был госпитализирован в больницу в Москве с гриппом. По данным «Известий», он обратился днем 5 января в больницу сам. Позже, 10 января, сам Михалков рассказал, что проходит в больнице лечение и обследование.

Михалков — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Родня» и др.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023