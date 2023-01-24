Режиссера Михалкова выписали из больницы

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом во вторник, 24 января, он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».

«Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — заявил он.

Михалков подчеркнул, что ему еще требуется время на восстановление и реабилитацию, но врачи его отпустили. По словам режиссера, он уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска авторской передачи «Бесогон».

«Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви», — отметил он.

5 января Михалков был госпитализирован в больницу в Москве с гриппом. По данным «Известий», он обратился днем 5 января в больницу сам. Позже, 10 января, сам Михалков рассказал, что проходит в больнице лечение и обследование.

Михалков — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Родня» и др.