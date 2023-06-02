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Песков ответил на вопрос о решении суда по иску Галкина о статусе иноагента

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Известий» о судебном решении по иску телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) на постановление Минюста, включившего артиста в сентябре прошлого года в реестр иностранных агентов.

Судебное заседание по рассмотрению заявления состоялось 2 июня в Замоскворецком суде Москвы. В удовлетворении иска было отказано.

«В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что тема снятия статуса иноагента неоднократно обсуждалась на экспертном уровне, в том числе на заседаниях Совета по правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина.

В этот же день в удовлетворении аналогичного иска было отказано артисту Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом). Также Замоскворецкий суд Москвы отказался снять данный статус с блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом).

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В России закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами, вступил в силу 1 декабря 2022 года. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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