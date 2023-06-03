«Подвиги князя Андрея понятны и близки людям, живущим в Донбассе»
Мы горячо верим: победа не за горами, совсем скоро двери театров Донбасса распахнутся и приглашать зрителей станет безопасно, а значит, мы должны быть готовы, считает Наталья Волкова. В преддверии постановки оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» художественный руководитель-директор Донецкого музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна рассказала «Известиям» о творческих вызовах, зрительских ожиданиях, киноэфффектах на сцене и репетициях под обстрелами.
«Премьера обещает быть самой массовой и зрелищной за всю историю театра»
— «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» — одно из самых масштабных и сложных сочинений Алексея Рыбникова. Как появилась идея поставить его на сцене МДТ имени М.М. Бровуна?
— Творческое содружество с Алексеем Львовичем началось еще в 2016–2017 годах, когда наш театр с его, что называется, благословения приступил к постановке рок-оперы «Юнона и Авось». Спектакль стал знаковым для Донецкой муздрамы и настоящей гордостью Донецкой Народной Республики.
Рок-опера «Юнона и Авось» в постановке Донецкого театра имени М.М. Бровуна
Спустя пять лет неизменных аншлагов в родных стенах в рамках программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ наша постановка отправилась в тур по российским городам. Завершился он показом в Москве на сцене Театра Наций. Огромным сюрпризом для нас и всех зрителей стал выход на сцену Алексея Львовича.
Его высокая оценка работы МДТ имени М.М. Бровуна, а также теплые искренние слова поддержки послужили стимулом к освоению новых творческих горизонтов. В дальнейшем общении с композитором возникла идея воплотить на сцене Донецкой муздрамы его новое произведение.
— Алексей Рыбников известен своим перфекционизмом. Недаром для воплощения своих сочинений он создал собственный театр. Насколько высоки его требования к Донецкой муздраме?
— Очень высоки. Для нас это своеобразный вызов: премьера обещает быть не просто грандиозной, но и самой массовой, самой зрелищной за всю историю театра. А главное — мы больше года не встречались со своими зрителями. Их ожидания мы никак не можем обмануть. Поэтому сейчас абсолютно все подразделения театра заняты приготовлениями к предстоящей работе.
Художники, бутафоры, декораторы, все технические службы под руководством главного художника изучают тонкости изготовления костюмов, головных уборов, оформления и реквизита. Балетмейстер приступил к работе с артистами балета.
Основная нагрузка, конечно же, ложится на артистов-вокалистов и главного хормейстера. Именно им предстоит освоить новый для них жанр. Именно к ним будет приковано самое пристальное внимание композитора. Мы надеемся, что не обманем его ожиданий.
29 мая нами был подписан лицензионный договор на постановку оперы-драмы на нашей сцене. Тот факт, что наш театр стал первым, кому Алексей Львович после постановки в своем театре в Москве дал разрешение работать с этим материалом, не только большая честь, но и огромная ответственность.
Вы даже представить не можете, как весь коллектив воодушевился этим известием. Думаю, нам удастся поразить зрителей. Верим, что сейчас, при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив эта смелая задумка воплотится в жизнь наилучшим образом.
Опера-драма «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» в постановке Алексея Рыбникова по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир»
— Спектакли Рыбникова обычно высокотехнологичны. Какие спецэффекты будут использованы?
— Для полноты картины используем параллельную спаренную работу двух проекторов, с помощью которых зритель получит ощущение присутствия на месте действия — в поместье, на поле боя, в бальном зале или оперном театре. Ключевое внимание уделяется постановке света, что поможет придать объем целому.
Динамику действия также обеспечим за счет киноприемов: сцены-кадры будут наплывать одна на другую. Переходы от картины к картине будут микшироваться, пролонгируя основные смысловые посылы.
— А как насчет исторической достоверности?
— На качественную реконструкцию событий начала XIX века делается основной упор. Детально прорабатываем костюмы — военную форму, бальные платья, многое другое. Производственные цеха работают над изготовлением реквизита, соответствующего всем канонам того времени. Готовим ружья, сабли, пистолеты, предметы быта. Так что спектакль будет интересно и полезно посмотреть не только ценителям классической литературы.
«Алексей Львович фактически стал соавтором Льва Толстого»
— Кому из актеров посчастливилось победить в кастинге на главные роли?
— По поводу распределения ролей пока промолчу. Пусть оно останется приятной интригой. Думаю, что большинство актеров, читая «Войну и мир» еще в школьные годы, представляли себя в образе Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова или других героев. Работать в подобном материале — всегда большая удача.
— «Война и мир» — многонаселенный роман. Насколько многолюдным будет спектакль?
— На сегодняшний день в репетиционном процессе задействовано более 70 артистов драмы, вокалистов, балета и оркестра. Мы уже не раз доказывали многофункциональность труппы Донецкой муздрамы, что было наглядно представлено и в рок-опере «Юнона и Авось». Наши драматические артисты отлично справляются с вокальными партиями, вокалисты — с драматическими.
Рок-опера «Юнона и Авось» в постановке Донецкого театра имени М.М. Бровуна
— Есть ли у вас уверенность, что премьеру сыграете в Донецке? Планируется ли тур по российским городам, как это было с «Юноной и Авось»?
— В ситуации непрекращающихся действий на территории ДНР сложно что-то утверждать на 100%. Но мы горячо верим: победа не за горами. Верим, что совсем скоро двери театров распахнутся и приглашать зрителей станет безопасно. А значит, мы должны быть готовы.
Поверьте, мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы премьера состоялась до конца этого года. Для нас очень важно, чтобы это грандиозное событие произошло в Донецке, на нашей сцене. И чтобы радость премьеры мы разделили с нашими зрителями. Но, конечно же, мы рады делиться своим творчеством с жителями других регионов нашей огромной общей Родины — России.
— Ваши личные впечатления от музыки, сюжета, постановки?
— Музыка Алексея Рыбникова — моя давняя любовь. С первых нот она увлекает в особенный мир — и на всю жизнь. Причем восприятие его творчества с годами меняется, я открываю для себя новые смыслы.
Подписание договора с А. Рыбниковым
Как и в «Юноне и Авось», здесь интегрированы различные музыкальные стили. «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» — это полифония хорового пения, арий, эстрадных и роковых мелодий, церковного молебна, народной песни, бельканто, речитативов и рэпа. Проникнуться их сочетанием — особое удовольствие.
Что касается сюжета, то Алексей Львович фактически стал соавтором Льва Толстого. Не меняя его текста, добавил исторические документы, дописал отдельные реплики. Из множества сюжетных линий «Войны и мира» оставил те, что посвящены личностным исканиям героя, и рассказ о его любви к Наташе Ростовой. Словом, создал собственное масштабное полотно.
«Артисты выходят на сцену, не теряют форму, самосовершенствуются»
— Как в условиях обстрелов идет творческий процесс?
— Творческий процесс идет и не прекращался никогда. Несмотря на сложную обстановку, в Муздраме продолжаются репетиции. Безусловно, главной премьерой года станет «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». Также один из режиссеров театра работает над постановкой, в которой задействован по-настоящему звездный состав. В основе спектакля — произведение известнейшего русского писателя, классика и гуманиста. Отмечу, что это очень необычная по жанру вещь, подробности смогу сообщить позже.
Кроме того, мы занимаемся восстановлением некоторых репертуарных постановок, вводим новых артистов, присоединились к культурно-просветительской акции «Культура для школьников», разработанной Минкультуры совместно с министерством образования и науки ДНР.
Выезжаем в тыловые населенные пункты республики и выступаем перед детьми младшего школьного возраста и старшеклассниками с несколькими программами. В период летних каникул эти встречи проходят в пришкольных лагерях. Авторы мини-спектаклей — народная артистка ДНР Алла Ульянова, актер и режиссер Игорь Рыбчинский.
Как видите, артисты выходят на сцену, не теряют форму, самосовершенствуются. Как только станет возможным, мы откроем двери театра и сможем представить сразу несколько репертуарных новинок.
— За последний год Донецкая муздрама, гастролируя по России, обрела массу поклонников. Каковы планы на ближайшие месяцы?
— Поступило несколько предложений, рассматриваем варианты, составляем график поездок. Но не хотелось бы говорить о планах до их претворения.
Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр
В июне вокалисты Муздрамы в очередной раз выступят на фестивале патриотической песни «Красная гвоздика» в Сочи, а одна из наших молодых актрис пройдет обучение и получит бесценный опыт в «Летней театральной школе» народного артиста России Александра Калягина. Мы, как всегда, настроены на продуктивную работу.
— Возвращаясь к главной премьере года, ваш прогноз — как воспримет спектакль «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» зритель? Какие душевные струны он должен задеть?
— Прогнозы — дело неблагодарное. Но в данном случае я убеждена: спектакль ожидают овации и успех у зрителей. Подвиги князя Андрея под Аустерлицем и на Бородинском поле, совершенные на высоком эмоциональном и нравственном подъеме, понятны и близки людям, живущим в Донбассе. Именно они выступают главным драматургическим и идейным стержнем спектакля. Наша история повторяется в дне сегодняшнем.