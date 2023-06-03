«Подвиги князя Андрея понятны и близки людям, живущим в Донбассе»

Мы горячо верим: победа не за горами, совсем скоро двери театров Донбасса распахнутся и приглашать зрителей станет безопасно, а значит, мы должны быть готовы, считает Наталья Волкова. В преддверии постановки оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» художественный руководитель-директор Донецкого музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна рассказала «Известиям» о творческих вызовах, зрительских ожиданиях, киноэфффектах на сцене и репетициях под обстрелами .

«Премьера обещает быть самой массовой и зрелищной за всю историю театра»

— «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский» — одно из самых масштабных и сложных сочинений Алексея Рыбникова. Как появилась идея поставить его на сцене МДТ имени М.М. Бровуна?

— Творческое содружество с Алексеем Львовичем началось еще в 2016–2017 годах, когда наш театр с его, что называется, благословения приступил к постановке рок-оперы «Юнона и Авось». Спектакль стал знаковым для Донецкой муздрамы и настоящей гордостью Донецкой Народной Республики .

Рок-опера «Юнона и Авось» в постановке Донецкого театра имени М.М. Бровуна Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Спустя пять лет неизменных аншлагов в родных стенах в рамках программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ наша постановка отправилась в тур по российским городам. Завершился он показом в Москве на сцене Театра Наций . Огромным сюрпризом для нас и всех зрителей стал выход на сцену Алексея Львовича.

Его высокая оценка работы МДТ имени М.М. Бровуна, а также теплые искренние слова поддержки послужили стимулом к освоению новых творческих горизонтов. В дальнейшем общении с композитором возникла идея воплотить на сцене Донецкой муздрамы его новое произведение .

— Алексей Рыбников известен своим перфекционизмом. Недаром для воплощения своих сочинений он создал собственный театр. Насколько высоки его требования к Донецкой муздраме?

— Очень высоки. Для нас это своеобразный вызов: премьера обещает быть не просто грандиозной, но и самой массовой, самой зрелищной за всю историю театра . А главное — мы больше года не встречались со своими зрителями. Их ожидания мы никак не можем обмануть. Поэтому сейчас абсолютно все подразделения театра заняты приготовлениями к предстоящей работе .

Фото: Пресс-служба МДТ им. М.М. Бровуна

Художники, бутафоры, декораторы, все технические службы под руководством главного художника изучают тонкости изготовления костюмов, головных уборов, оформления и реквизита. Балетмейстер приступил к работе с артистами балета.

Основная нагрузка, конечно же, ложится на артистов-вокалистов и главного хормейстера. Именно им предстоит освоить новый для них жанр. Именно к ним будет приковано самое пристальное внимание композитора . Мы надеемся, что не обманем его ожиданий.

29 мая нами был подписан лицензионный договор на постановку оперы-драмы на нашей сцене. Тот факт, что наш театр стал первым, кому Алексей Львович после постановки в своем театре в Москве дал разрешение работать с этим материалом, не только большая честь, но и огромная ответственность .

Вы даже представить не можете, как весь коллектив воодушевился этим известием. Думаю, нам удастся поразить зрителей. Верим, что сейчас, при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив эта смелая задумка воплотится в жизнь наилучшим образом .

Опера-драма «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» в постановке Алексея Рыбникова по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир» Фото: Пресс-служба МДТ им. М.М. Бровуна

— Спектакли Рыбникова обычно высокотехнологичны. Какие спецэффекты будут использованы?

— Для полноты картины используем параллельную спаренную работу двух проекторов, с помощью которых зритель получит ощущение присутствия на месте действия — в поместье, на поле боя, в бальном зале или оперном театре. Ключевое внимание уделяется постановке света , что поможет придать объем целому.

Динамику действия также обеспечим за счет киноприемов: сцены-кадры будут наплывать одна на другую . Переходы от картины к картине будут микшироваться, пролонгируя основные смысловые посылы.

— А как насчет исторической достоверности?

— На качественную реконструкцию событий начала XIX века делается основной упор. Детально прорабатываем костюмы — военную форму, бальные платья, многое другое . Производственные цеха работают над изготовлением реквизита, соответствующего всем канонам того времени. Готовим ружья, сабли, пистолеты, предметы быта. Так что спектакль будет интересно и полезно посмотреть не только ценителям классической литературы .

Фото: Пресс-служба МДТ им. М.М. Бровуна

«Алексей Львович фактически стал соавтором Льва Толстого»

— Кому из актеров посчастливилось победить в кастинге на главные роли?

— По поводу распределения ролей пока промолчу. Пусть оно останется приятной интригой. Думаю, что большинство актеров, читая «Войну и мир» еще в школьные годы, представляли себя в образе Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова или других героев. Работать в подобном материале — всегда большая удача .

— «Война и мир» — многонаселенный роман. Насколько многолюдным будет спектакль?

— На сегодняшний день в репетиционном процессе задействовано более 70 артистов драмы, вокалистов, балета и оркестра . Мы уже не раз доказывали многофункциональность труппы Донецкой муздрамы, что было наглядно представлено и в рок-опере «Юнона и Авось». Наши драматические артисты отлично справляются с вокальными партиями, вокалисты — с драматическими.

Рок-опера «Юнона и Авось» в постановке Донецкого театра имени М.М. Бровуна Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Есть ли у вас уверенность, что премьеру сыграете в Донецке? Планируется ли тур по российским городам, как это было с «Юноной и Авось»?

— В ситуации непрекращающихся действий на территории ДНР сложно что-то утверждать на 100% . Но мы горячо верим: победа не за горами. Верим, что совсем скоро двери театров распахнутся и приглашать зрителей станет безопасно. А значит, мы должны быть готовы .

Поверьте, мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы премьера состоялась до конца этого года. Для нас очень важно, чтобы это грандиозное событие произошло в Донецке, на нашей сцене. И чтобы радость премьеры мы разделили с нашими зрителями. Но, конечно же, мы рады делиться своим творчеством с жителями других регионов нашей огромной общей Родины — России .

— Ваши личные впечатления от музыки, сюжета, постановки?

— Музыка Алексея Рыбникова — моя давняя любовь. С первых нот она увлекает в особенный мир — и на всю жизнь. Причем восприятие его творчества с годами меняется, я открываю для себя новые смыслы .

Подписание договора с А. Рыбниковым Фото: пресс-служба МДТ им. М.М. Бровуна

Как и в «Юноне и Авось», здесь интегрированы различные музыкальные стили. «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» — это полифония хорового пения, арий, эстрадных и роковых мелодий, церковного молебна, народной песни, бельканто, речитативов и рэпа . Проникнуться их сочетанием — особое удовольствие.

Что касается сюжета, то Алексей Львович фактически стал соавтором Льва Толстого. Не меняя его текста, добавил исторические документы, дописал отдельные реплики. Из множества сюжетных линий «Войны и мира» оставил те, что посвящены личностным исканиям героя, и рассказ о его любви к Наташе Ростовой . Словом, создал собственное масштабное полотно.

«Артисты выходят на сцену, не теряют форму, самосовершенствуются»

— Как в условиях обстрелов идет творческий процесс?

— Творческий процесс идет и не прекращался никогда. Несмотря на сложную обстановку, в Муздраме продолжаются репетиции . Безусловно, главной премьерой года станет «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский». Также один из режиссеров театра работает над постановкой, в которой задействован по-настоящему звездный состав . В основе спектакля — произведение известнейшего русского писателя, классика и гуманиста. Отмечу, что это очень необычная по жанру вещь, подробности смогу сообщить позже.

Фото: Пресс-служба МДТ им. М.М. Бровуна

Кроме того, мы занимаемся восстановлением некоторых репертуарных постановок, вводим новых артистов, присоединились к культурно-просветительской акции «Культура для школьников» , разработанной Минкультуры совместно с министерством образования и науки ДНР.

Выезжаем в тыловые населенные пункты республики и выступаем перед детьми младшего школьного возраста и старшеклассниками с несколькими программами . В период летних каникул эти встречи проходят в пришкольных лагерях. Авторы мини-спектаклей — народная артистка ДНР Алла Ульянова, актер и режиссер Игорь Рыбчинский.

Как видите, артисты выходят на сцену, не теряют форму, самосовершенствуются. Как только станет возможным, мы откроем двери театра и сможем представить сразу несколько репертуарных новинок .

— За последний год Донецкая муздрама, гастролируя по России, обрела массу поклонников. Каковы планы на ближайшие месяцы?

— Поступило несколько предложений, рассматриваем варианты, составляем график поездок . Но не хотелось бы говорить о планах до их претворения.

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В июне вокалисты Муздрамы в очередной раз выступят на фестивале патриотической песни «Красная гвоздика» в Сочи, а одна из наших молодых актрис пройдет обучение и получит бесценный опыт в «Летней театральной школе» народного артиста России Александра Калягина . Мы, как всегда, настроены на продуктивную работу.

— Возвращаясь к главной премьере года, ваш прогноз — как воспримет спектакль «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» зритель? Какие душевные струны он должен задеть?