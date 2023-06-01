Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Маша и медведь в кино: Скажите «Ой» 6+

Режиссер: Артем Наумов. Роли озвучили: Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артем Божутин, Валерия Шевченко, Зинаида Куприанович, Олег Савостюк, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская

Настоящий подарок на День защиты детей от студии Animaccord. Второй фильм про полюбившихся героев.

Маша и Медведь впервые отправляются в город. В погоне за мечтой о яхте наши герои попадают в свадебное агентство. Мишка получает шанс проявить свой талант фотографа, а Маша делает то, что умеет лучше всего — устраивает невероятный свадебный переполох.

В прокате с 1 июня

«До рассвета» 16+

Фото: Футурум

Режиссер: Георгий Даниелянц. В ролях: Арсений Попов, Артем Крылов, Сергей Горобченко, Анастасия Лазо, Ангелина Поплавская, Мария Фортунатова, Юрий Гальцев

Новый день — новая жизнь! Герои комедии получают шанс убедиться в достоверности этого утверждения, ведь у каждого из них этой ночью появилась возможность кардинально изменить свою судьбу. И теперь, когда до рассвета осталось всего несколько часов, они должны сделать первый шаг к новой жизни. Но оказывается, это не так-то просто.

С 1 июня в прокате

«Бэби-тур» 16+

Фото: МТС Медиа

Режиссер: Федор Стуков. В ролях: Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова, Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Валентин Самохин, Егор Дружинин, Александр Золотовицкий

Вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые, несмотря ни на что, сохраняют способность любить и верить в будущее.

Главные героини работают на местной птицефабрике в поселке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида подрабатывает — продает косметику. От клиентки она узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Зина рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане, сестре Геле (Анна Котова) и юной Кире — дерзкой неформалке с огромным ирокезом.

С 1 июня в онлайн-кинотеатре KION

Концерты

«Музыкальные хиты Голливуда» 6+

Фото: Русская Филармония

Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов в исполнении оркестра «Русская филармония» и одной из ярких молодых певиц, Мари Карне. В программе концерта — «Титаник», «Агент 007 Джеймс Бонд», «Миссия невыполнима», «Игра престолов», «Профессионал», «Крестный отец», «Серенада солнечной долины», «Вестсайдская история», «Эммануэль», «Список Шиндлера».

Зрителей ждет вечер, полный любимой музыки, живого звука большого симфонического оркестра и ярких эмоций.

3 июня, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

«Авторский вечер Александра Чайковского» 6+

Фото: пресс-служба Московской филармонии

Александр Сладковский и Госоркестр Республики Татарстан представят авторский вечер народного артиста России Александра Чайковского. В программе — три масштабных сочинения: Пятая симфония, Концерт для двух фортепиано с оркестром и «Русский реквием» на стихи русских поэтов. Солисты: Борис Березовский (фортепиано), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Наталья Петрожицкая (сопрано), Олеся Петрова (меццо-сопрано), Евгения Кривицкая (орган). А также на сцене Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова и Большой детский хор им. В.С. Попова.

6 июня, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

«Лазги. Танец души и любви» 6+

Фото: пресс-служба

Национальный балет Узбекистана впервые привез в Россию премьеру балетного спектакля «Лазги. Танец души и любви». Эффектная постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги (лязги), который был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Музыка написана композитором Дэвидсоном Джаконелло, декорации и световые эффекты создала японская мультимедийная художница Йоко Сеяма.

7 июня, 19:00, Александринский театр (Санкт-Петербург)

«Хачатурян-гала» 6+

Фото: Владимир Волков

Праздничный концерт, посвященный юбилею советского композитора Арама Хачатуряна, пройдет в преддверии 120-летия гениального классика. В программе вечера — произведения, прославившие композитора на весь мир: Сюита из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад», Концерт для скрипки с оркестром, а также знаменитые симфонические сюиты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». Концерт пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет один из самых востребованных молодых российских дирижеров, Константин Чудовский.

3 июня, 19:00, Большой зал Московской консерватории

Летний концерт Игоря Бутмана и Ларисы Долиной 6+

Фото: пресс-служба

Сольные композиции и эмоциональные дуэты народных артистов России Игоря Бутмана и Ларисы Долиной продемонстрируют все оттенки джаза и порадуют зрителей своей заразительной энергией оптимизма и жизнелюбия. Вечер пройдет в сопровождении Московского джазового оркестра. Ларису Долину называют безусловной королевой джаза страны. А Игорь Бутман — главный посол российского джазового искусства на мировой сцене.

2 июня, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«В свечах: шедевры классики» 16+

Фото: пресс-служба мероприятия

Русские музыкальные сезоны приглашают гостей на камерные вечера классической и джазовой музыки в самых нестандартных и атмосферных местах Москвы и Санкт-Петербурга. На этот раз это будет салон отеля «Националь». На вечер он превратится в уютную концертную площадку, наполненную светом тысячи свечей. Один из самых роскошных залов — Московский — наполнится вечной музыкой Чайковского, Вивальди, Массне, Рахманинова.

4 июня, 19:00, отель «Националь»

«Посвящение Сергею Леонидовичу Доренскому» 12+

Фото: пресс-служба МЗК

На сцену Малого зала выйдет известный пианист, профессор Московской консерватории Андрей Писарев, который подарит публике фортепианную музыку Моцарта и Шопена. Выдающийся композитор Андрей Эшпай писал, что стиль игры Писарева более всего напоминает стиль игры самого Рахманинова, отмечал благородство манеры исполнения, глубокий певучий звук, позволяющий раскрыть драматизм произведения.

1 июня, 19:00, Малый зал Московской консерватории

Театры

«Смертельный номер» 16+

Фото: t.me/TeatrOlegaTabakova

Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов, Владислав Наумов, Егор Хохлов.

Впервые Владимир Машков поставил спектакль в 1994 году, тогда его называли лидером московских театральных афиш. Новый «Смертельный номер» не похож на предыдущий, он гораздо более энергоемкий и технологичный. Постановка возвращается на сцену театра потому, что пьеса Олега Антонова вне времени. Главный герой Клоун, репетируя лучший из своих номеров для будущего представления, срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный. Долгие годы эта четверка томилась в теле упавшего Клоуна и вот теперь — долгожданная свобода.

7 июня, 19:00, Театр Олега Табакова, сцена на Сухаревской

«Война и мир. Русский Пьер», 16+

Фото: пресс-служба театра

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Александр Колесников, Ольга Богомазова, Александр Толмачев, Любовь Новак, Александр Борисов, Юрий Анпилогов, Александр Горелов, Шамиль Мухамедов, Мария Орлова, Марина Дианова

Оригинальная постановка Юрия Грымова раскрывает основные сюжетные линии великого романа Льва Толстого, при этом главный акцент сделан на истории Пьера Безухова, на его превращении из «западника» в русского патриота, из Пьера в Петра Кирилловича. В образе этого человека, живущего в сомнениях и поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века. На сцену выйдут около 70 человек, в том числе знаменитый Хор имени Свешникова. Художник Ирэна Белоусова создала для постановки 423 костюма, которые детально отражают эпоху, описанную в романе.

2 июня, 19:00, театр «Модерн»

Выставки

«Выставка детской абстрактной живописи» 0+

Фото: пресс-служба театра

В Международный день защиты детей московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина открывает выставку детской абстрактной живописи, проходящей в рамках благотворительного арт-проекта «Дети Солнца». Уникальная экспозиция картин юных художников из детских домов и SOS-деревень, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В течение года ребята из детских домов принимают участие в мастер-классах известного художника-абстракциониста Сергея Даса, пишут картины, которые затем демонстрируются широкой публике на выставках в разных городах России. Татр Et Cetera — партнер этого благотворительного проекта.

С 1 по 30 июня, фойе театра Et Cetera

«Век Эрте» 6+

Фото: прес-служба РОСИЗО

Выставка знакомит с творчеством выдающегося русского художника Романа Петровича Тыртова (1892–1990), более известного под псевдонимом Эрте.

Основу экспозиции составляют цветные гравюры, созданные в поздний период творчества мастера. Впервые вниманию публики будет представлен полный цифровой архив журнальных обложек Романа Тыртова. Дополнит экспозицию бронзовая пластика, предметы декоративно-прикладного искусства, журналы и обложки 1910–1930-х годов, а также театральные эскизы, существующие в единственном экземпляре.

Со 2 июня до 30 июля, залы РОСИЗО в Петроверигском переулке

Фестивали

V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» 6+

Фото: пресс-служба фестиваля

Основная идея фестиваля — собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие театрального реформатора Константина Станиславского. В конкурсной программе — показы спектаклей коллективов из восьми регионов: Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка. Также в рамках образовательной программы будут проведены мастер-классы и лекции для студентов театральных вузов страны. Показы фестивальных спектаклей пройдут в Московском Губернском театре, а также на сцене Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» и Московского областного театра драмы и комедии (Ногинск).

С 31 мая по 10 июня, Москва и Подмосковье

X Забайкальский международный кинофестиваль 16+

Фото: пресс-служба Минкультуры Забайкальского края

Первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле. В его рамках запланированы показы премьерных фильмов российского и международного кинопроката, специальные программы, мастер-классы российских и зарубежных режиссеров, круглые столы. Среди гостей фестиваля — актеры Евгений Дятлов, Дмитрий Харатьян, Ирина Старшенбаум, Алика Смехова, Ирина Алферова, Александр Михайлов, Валерий Баринов, Андрей Соколов, Елена Ксенофонтова, Сергей Маховиков, Ирина Медведева, Ирина Безрукова, Анна Банщикова, Алена Бабенко, Макар Запорожский.

До 4 июня, Чита

Третий ежегодный фестиваль B&D GAME FEST 16+

Фото: obe.ru

В первые выходные лета состоится третий ежегодный фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest. В программе фестиваля — лекторий, паблик-токи, игровые зоны с настольными и видеоиграми, инди-ярмарка, косплеи, музыка, выставка цифрового искусства и многое другое. На время фестиваля Институт B&D станет настоящей игровой вселенной, объединяющей на одной площадке геймдизайнеров и разработчиков игр, профессиональных геймеров и любителей, косплееров, исследователей игровой индустрии, всех, кто увлекается играми или связанными с ними темами, независимо от профессиональной специализации. Фестиваль откроет public talk на тему «Игровая индустрия в России: что происходит?». Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.

3–4 июня, Институт бизнеса и дизайна

4-й фестиваль «Доку-ментал» 18+

Фото: api.coolconnections.ru

Фестиваль исследует чувства, мысли и поведение людей с психиатрическими диагнозами, не упрощая их и не упаковывая в удобные стереотипы. Акцент фильмов этого года — на женских судьбах во всем их многообразии: героини из разных стран, разного возраста и опыта получают право рассказать свои истории от первого лица. Несмотря на то что психические расстройства изучают и обсуждают всё больше, переживания и опыт нейроотличных людей всё еще с трудом поддаются экранизации.

До 4 июня, кинотеатр «Иллюзион»