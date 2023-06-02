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Песков заявил о нахождении отношений России и Польши на нулевой отметке

Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на нуле
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу, 2 июня, отвечая на вопрос об установке памятника Муравьеву-Виленскому в Калининграде прокомментировал состояние польско-российских отношений.

«История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке», — сказал он.

Пескова попросили прокомментировать установку памятника выдающемуся российскому государственному и военному деятелю Михаилу Николаевичу Муравьеву-Виленскому в Калининградской области. В Польше и Литве генерал-губернатор Михаил Муравьев известен под прозвищем «Муравьев-вешатель». Памятник установят напротив Литовского посольства.

Губернатор Калининградской области назвал это ответом полякам, меняющим таблички «Калининград» на «Крулевец».

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9 мая в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переименование Польшей Калининграда, заявил, что «это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс». Песков подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут. По его словам, Москва рассматривает это как враждебные действия.

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