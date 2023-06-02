Кубок Стэнли не привезут в Россию летом 2023 года
Кубок Стэнли не будет доставлен в Россию летом 2023 года. Об этом 2 июня заявил вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.
«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — сказал он «РИА Новости».
По традиции каждый обладатель Кубка Стэнли может провести с трофеем один день и привезти его к себе домой. В 2023 году обладателем главного приза НХЛ точно станет российский хоккеист. Это будет Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» или Иван Барбашев из «Вегас Голден Найтс».
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли 30 мая после победы над «Даллас Старз» в шестом матче финала Западной конференции.
25 мая «Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ и вышла в финал Кубка Стэнли.