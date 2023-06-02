Политолог спрогнозировал судьбу международных договоров в будущем

После окончания конфликта на Украине в мире начнут выстраиваться новые договоры и новая структура международной безопасности, а Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) изжил себя. Такое мнение в пятницу, 2 июня, в беседе с «Известиями» выразил политолог Юрий Светов.

Ранее, 1 июня, в Госдепартаменте сообщили, что США решили прекратить передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.

«Мы же взвешивали все обстоятельства по этому поводу. Правильно сказано: все эти инспекции и сообщения — это меры доверия. Мы же не полагаемся на американские сведения, где у них находятся ракеты, у нас для этого есть космическая разведка, которая следит за перемещениями, всеми действиями американских вооруженных сил. Точно так же они за нами следят», — подчеркнул Светов.

По словам политолога, система договоров, соглашений и инспекций была сформирована в другое время, когда США «не были партнерами, но и не были врагами» России.

«Сейчас, когда США заявили, что РФ — их острый враг, что России надо нанести поражение, эта система распадается, эта система сама по себе умрет. Когда закончится ситуация на Украине, когда начнут выстраиваться новые договоры, новая структура международной безопасности, тогда посмотрим, что можно будет реанимировать, а что навсегда уйдет в прошлое», — заявил Светов.

Говоря о космической разведке, эксперт добавил, что это основной инструмент контроля за противником. Но также политолог не исключил, что и у России, и у США есть иная разведка.

«Регулярно ФСБ задерживает людей, которые собирали информацию о расположении наших частей и передавали на Украину. <...> Плюс летают самолеты по периметру границ. Технические средства разведки сейчас на первом месте, но и иная разведка тоже работает», — заключил Светов.

26 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.