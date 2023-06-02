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«Автодом» начнет продажи в России Foton Toano в августе 2023 года

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Фото: Foton
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Дилерская группа «Автодом» в сотрудничестве с АО «МБ Рус», компанией, которая ранее была российским представительством Mercedes-Benz, заключили договор с китайской компанией Foton на импорт легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба «МБ Рус».

Теперь у «Автодома» и «МБ Рус» появилось право на официальный импорт Foton Toano — конкурента Sollers Argo и «Газель NN». Известно, что уже в августе этого года автомобиль поступит в продажу в двух вариациях: в виде цельнометаллических фургонов массой до 4,2 т, а также в виде 16-местного пассажирского микроавтобуса.

«Для нас сегмент коммерческого транспорта — важное направление бизнеса, которое мы активно расширяем, привлекая надежных партнеров из России и других стран. Продажи в России начнутся во втором полугодии 2023 года, и я уверен, что эти автомобили очень быстро наберут популярность среди компаний, которые стремятся максимально эффективно управлять своими транспортными парками», — отметил генеральный директор дилерской сети «Автодом» Андрей Ольховский.

Foton Toano выпускают в КНР на протяжении семи лет. Toano оснащены турбодизелем Cummins ISF мощностью 160 л.с. (360 Нм) в сочетании с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач. Цены на автомобиль в КНР варьируются в диапазоне от 95 тыс. до 229 тыс. юаней (от 1,08 до 2,6 млн рублей).

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Российская компания «Соллерс» и азербайджанская «Азермаш» в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 19 мая заключили договор о сотрудничестве. Таким образом, в республике будет организовано производство легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers с использованием импортируемых из России комплектующих.

Накануне стало известно, что китайский производитель автомобилей Geely объявил начало продаж новой версии спортивного купе-кроссовера Tugella.

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