В России начались продажи кросс-купе Geely Tugella в новой базовой версии

Китайский производитель автомобилей Geely объявил начало продаж новой версии спортивного купе-кроссовера Tugella, сообщает 1 июня пресс-служба компании.

Кросс-купе Тugella оснащен турбодвигателем объемом 2 л и мощностью 200 л.с. (350 Нм). Цены на новинку начинаются с 3 899 990 рублей в исполнении Luxury, однако с учетом спецпредложений, например по приобретению автомобиля в кредит и по программе Trade-in, цена новинки составляет 3 409 990 рублей.

Geely Tugella в новой версии ― более доступная вариация 238-сильной модели, которая продается в России с начала 2023 года. Так, по данным производителя, за первые четыре месяца на российском рынке реализовано 2839 Tugella с двигателем мощностью 238 л.с.

31 мая российские дилеры китайского производителя автомобилей Changan объявили о начале продаж седана Eado Plus. Цены на автомобиль начинаются от 2 209 900 рублей. Changan Eado Plus поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,4 л с турбонагнетателем и мощностью 155 л.с. (225 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

По словам представителей компании, концепция дизайна Eado Plus представляет собой симбиоз спортивного и элегантного стилей. Интерьер седана отделан комбинированными вставками из перфорированной экокожи, а панели автомобиля, в том числе центральная консоль, выполнены из «мягких тактильных материалов».