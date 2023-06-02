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Названы наиболее доходные на дивиденды секторы рынка акций РФ в июне

«РСХБ Управление Активами»: нефтегазовая отрасль будет наиболее доходной на дивиденды в июне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский рынок акций находится в восходящей фазе, поддержку ему в основном оказывают дивидендные ожидания инвесторов, рассказали «Известиям» 2 июня аналитики управляющей компании «РСХБ Управление Активами». Эксперты предположили, что в июне наиболее доходными на дивиденды секторами рынка акций станут нефтегазовая отрасль и сектор телекоммуникаций.

«Самые крупные отсечки пройдут в начале и в конце месяца, но эффект на индекс Мосбиржи в размере 1,3% будет заметен только в начале месяца. Суммарный отрицательный эффект от эмитентов, проходящих через фиксацию дивидендного реестра, может достигнуть 1,9% доходности индекса. Поэтому сейчас перспектива российского рынка акций видится умеренно-негативной в начале июня с переходом в более позитивную фазу по мере поступления дивидендных выплат ближе к концу месяца», — отметили аналитики.

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Ранее, 8 мая, издание «Коммерсант», ссылаясь на InvestFunds, написало, что по итогам апреля наибольшую доходность пайщикам принесли фонды, ориентированные на российские акции. Так, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 5–10%. Как уточнила газета, это происходило на фоне существенного роста на российском рынке акций. По итогам апреля индекс Мосбиржи увеличился на 7,5%, до 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля прошлого года.

Ранее, 24 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал, что за последний год инвесторы столкнулись с теми рисками, которых до этого не возникало, безопасность тех или иных инструментов изменилась. Он подчеркнул, что в настоящее время инвестировать россиянину в активы, которые относятся к другим юрисдикциям, опаснее, чем собрать портфель из отечественных инструментов.

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