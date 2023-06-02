Российский военный оценил потери ВСУ на участке запорожского направления

Потери украинских военных на одном из участков линии боевого соприкосновения на запорожском направлении могут достигать десяти человек за неделю, рассказал 2 июня командир российского батальона «Крым».

«За неделю до десяти «двухсотых» (убитых. — Ред.) и нормально «трехсотых» (раненых. — Ред.): эвакуация идет ночами», — цитирует его «РИА Новости».

Командир батальона пояснил, что после слаживания между российскими подразделениями совместная работа ведется оперативно и четко.

«Все работают оперативно, слаженно и вовремя реагируют: ответный огонь и накрываем их позиции», — сказал он.

Ранее в этот день командир батальона «Крым» сообщил, что украинские боевики на запорожском направлении стали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий — методы НАТО вкупе с «советской школой».

1 июня заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что подразделения украинских военных в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР) несут значительные потери в личном составе.

30 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. Он добавил, что за этот месяц было перехвачено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.