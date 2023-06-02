Reuters узнало о поставках тротила из Японии в США для снарядов Украине

Несмотря на запрет экспорта военных товаров из Японии, США нашли способ, как наладить поставки тротила для 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые Вашингтон намерен поставлять Киеву. Об этом 2 июня агентству Reuters сообщили несколько источников.

«У США есть способ закупить взрывчатку в Японии», — сказал один из знакомых с переговорами по этому вопросу информаторов агентства.

Экспортные ограничения на товары двойного назначения или оборудование, продаваемые на коммерческой основе, менее строгие, чем на товары исключительно военного назначения. Таким образом, США могут покупать ноутбуки Panasonic Toughbook для своих военных.

Токио, который на этой неделе принимал американского министра обороны Ллойда Остина, сообщил правительству США, что разрешит продажу промышленного тротила, поскольку взрывчатое вещество предназначено не только для военного использования, сообщил другой источник.

США хотят включить японскую компанию в цепочку поставок тротила на принадлежащие американским военным заводы по производству боеприпасов, которые будут упаковывать их в 155-миллиметровые гильзы, добавил инсайдер.

1 июня американский президент Джо Байден в очередной раз заявил, что поддержка Украины со стороны американского народа не ослабнет. Он заверил выпускников Академии ВВС США в том, что страна всегда будет поддерживать демократию в мире.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен назвал задачей НАТО увеличение поддержки Киева для успеха контрнаступления. Также страны альянса, по словам госсекретаря, намерены помочь Украине усилить ее «среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны».

Он также анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.