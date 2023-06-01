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Байден завил о неизменности поддержки Украины со стороны США

Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден в четверг, 1 июня, заявил, что поддержка Украины со стороны американского народа не ослабнет.

Байден сказал об этом, выступая перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). «Мы всегда будем поддерживать демократии, всегда», — добавил он.

Американский президент, обращаясь к выпускникам, попросил их задуматься о том, что случится, если поддержка пошатнется и Украина падет.

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Ранее, 1 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал задачей НАТО увеличение поддержки Киева для успеха контрнаступления. Также страны альянса, по словам госсекретаря, намерены помочь Украине усилить ее «среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны».

В тот же день госсекретарь Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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