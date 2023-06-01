Блинкен назвал задачей НАТО увеличение поддержки Киева для успеха контрнаступления

Задача НАТО на ближайшую перспективу — нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украины в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти территории», — сообщил Блинкен на пресс-конференции в Осло.

Также страны альянса, по словам госсекретаря, намерены помочь Украине усилить ее «среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны», чтобы страна смогла защититься и от «будущей агрессии», когда текущий конфликт будет окончен.

Ранее в этот день Блинкен также добавил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

В свою очередь, обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти высказал мнение, что низкий моральный дух украинских боевиков грозит срывом контрнаступления. Он отметил, что среди украинской армии и в гражданском обществе наблюдается пессимизм.

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению летом. Он не стал называть конкретных сроков, но отметил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.