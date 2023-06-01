Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков
Сюжет:

Блинкен назвал задачей НАТО увеличение поддержки Киева для успеха контрнаступления

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задача НАТО на ближайшую перспективу — нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украины в свете ее контрнаступления, нацеленного на возвращение отошедших России за последний год четверти территории», — сообщил Блинкен на пресс-конференции в Осло.

Также страны альянса, по словам госсекретаря, намерены помочь Украине усилить ее «среднесрочный и долгосрочный потенциал сдерживания и обороны», чтобы страна смогла защититься и от «будущей агрессии», когда текущий конфликт будет окончен.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее в этот день Блинкен также добавил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

В свою очередь, обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти высказал мнение, что низкий моральный дух украинских боевиков грозит срывом контрнаступления. Он отметил, что среди украинской армии и в гражданском обществе наблюдается пессимизм.

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению летом. Он не стал называть конкретных сроков, но отметил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023