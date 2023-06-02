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Черновик «Богемской рапсодии» группы Queen раскрыл ее первоначальное название

Стало известно первое название песни «Богемская рапсодия» группы Queen
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Фото: Global Look Press/Photofeatures/Chris Walter
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Черновик хита группы Queen 1975 года «Богемская рапсодия», который будет выставлен на аукцион Sotheby's, раскрыл рабочее название композиции, ранее неизвестное ни поклонникам, ни экспертам, пишет 1 июня The Guardian.

На одной из 15 страниц ранних набросков рок-оперы лидер группы Фредди Меркьюри написал слова «Монгольская рапсодия», но зачеркнул первое слово и написал над ним «Богемская», сообщила New York Times. Кроме того, там замечен неизвестный вариант одного из куплетов рок-оперы.

Черновик находился среди вещей Меркьюри, включая мебель, сценические костюмы и черновики других хитов Queen, таких как Somebody to Love, We Are the Champions и Killer Queen, которые были проданы его подругой и наследницей Мэри Остин. По ее словам, распродает вещи Меркьюри она для того, чтобы привести свои «дела в порядок».

Набросок песни «Богемская/Монгольская рапсодия» был сделан на листах блокнота уже несуществующей авиакомпании British Midland. В 1976 году Меркьюри говорил, что на ранних стадиях написания песни «почти отверг ее, но потом она разрослась». Черновики рок-легенды оцениваются в £1,2 млн.

The Guardian отметила, что ни гитарист группы Брайан Мэй, ни ударник Роджер Тейлор не стали комментировать открытие.

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О том, что около 1,5 тыс. личных вещей вокалиста Queen Фредди Меркьюри будут проданы на аукционе Sotheby’s было известно в конце апреля. Выставленные на аукцион предметы долгое время хранились в особняке Garden Lodge в Лондоне, в котором Меркьюри провел последние годы жизни перед смертью в 1991 году.

К примеру, кожаные шорты Меркьюри продали за 14,5 тыс. фунтов (около 1,5 млн рублей). В них артист выступал 6 декабря 1980 года на концерте в Бирмингеме.

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