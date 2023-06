Черновик «Богемской рапсодии» группы Queen раскрыл ее первоначальное название

Черновик хита группы Queen 1975 года «Богемская рапсодия», который будет выставлен на аукцион Sotheby's, раскрыл рабочее название композиции, ранее неизвестное ни поклонникам, ни экспертам, пишет 1 июня The Guardian.

На одной из 15 страниц ранних набросков рок-оперы лидер группы Фредди Меркьюри написал слова «Монгольская рапсодия», но зачеркнул первое слово и написал над ним «Богемская», сообщила New York Times. Кроме того, там замечен неизвестный вариант одного из куплетов рок-оперы.

Черновик находился среди вещей Меркьюри, включая мебель, сценические костюмы и черновики других хитов Queen, таких как Somebody to Love, We Are the Champions и Killer Queen, которые были проданы его подругой и наследницей Мэри Остин. По ее словам, распродает вещи Меркьюри она для того, чтобы привести свои «дела в порядок».

Набросок песни «Богемская/Монгольская рапсодия» был сделан на листах блокнота уже несуществующей авиакомпании British Midland. В 1976 году Меркьюри говорил, что на ранних стадиях написания песни «почти отверг ее, но потом она разрослась». Черновики рок-легенды оцениваются в £1,2 млн.

The Guardian отметила, что ни гитарист группы Брайан Мэй, ни ударник Роджер Тейлор не стали комментировать открытие.

О том, что около 1,5 тыс. личных вещей вокалиста Queen Фредди Меркьюри будут проданы на аукционе Sotheby’s было известно в конце апреля. Выставленные на аукцион предметы долгое время хранились в особняке Garden Lodge в Лондоне, в котором Меркьюри провел последние годы жизни перед смертью в 1991 году.

К примеру, кожаные шорты Меркьюри продали за 14,5 тыс. фунтов (около 1,5 млн рублей). В них артист выступал 6 декабря 1980 года на концерте в Бирмингеме.