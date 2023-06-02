Москвичам рассказали о программе нового сезона проекта «Уличный артист в парках»

Больше 160 артистов выступят для гостей и жителей Москвы летом в рамках проекта «Уличный артист в парках». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 1 июня.

Горожане смогут оценить творчество музыкантов, танцоров, актеров, художников и других деятелей искусства. Для зрителей подготовили авторские творческие номера — игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, а также чтение стихов классиков в сопровождении инструментальных композиций, брейк-данс под диджей-сет, пишет RT.

Как рассказала замруководителя столичного департамента культуры Ака Марзаева, проект разработан для разножанровых представителей музыкального, театрального, танцевального, художественного и других направлений искусства. В 2022 году в рамках пилотного сезона проекта состоялось свыше 600 выступлений, отмечает телеканал «360».

Во втором сезоне из 654 кандидатов выбрали 209 финалистов, выступивших на заключительном этапе конкурса перед жюри.

Свои площадки для выступлений в этом году впервые предоставили Екатерининский парк, парк «Ангарские пруды», а также фуд-молл «Три вокзала. Депо», сообщает «Москва 24».

Ранее 1 июня сообщалось, что на лето в Москве подготовили для детей обширную городскую программу. Дети смогут посетить уроки по иностранным языкам, научиться танцевать, рисовать, пройти практику по живописи, отмечает агентство городских новостей «Москва».