Большую программу для детей подготовили в Москве на лето

На лето в Москве подготовили для детей обширную городскую программу. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам чиновника, в Гончаровском парке в выходные дни будут проводить занятия по брейк-дансу и хип-хопу. Кроме того, там пройдет цикл занятий по лепке. Школу юного археолога организовали в ландшафтном парке «Митино», где дети смогут посетить занятия по бою на мечах и стрельбе из лука, пишет НСН.

В Перовском парке все желающие смогут присоединиться к коллективной высадке ягод, овощей и цветов, а также лекарственных и декоративных трав аналогичная программа будет действовать в парке «Кузьминки».

В парке «Фили» открылась школа саберфайтинга — артистического фехтования, занятия бесплатные. В этнографической деревне Бибирево и в парке «Ходынское поле» ребята смогут присоединиться к занятиям по капоэйре, отмечает «Москва 24».

В усадьбе Люблино, Московской усадьбе Деда Мороза, а также в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в беседке в парке Дружбы и в парке «Кузьминки» организовали практику по живописи, отмечает сайт aif.ru.

В усадьбе Воронцово для детей организовали бесплатное обучение английскому и китайскому языкам, пишет сайт kp.ru. Там же проходят уроки по гимнастике и хореографии. В саду «Эрмитаж» научат основам испанского языка, а в Сокольниках проведут занятия по скейтбордингу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Программа актерского мастерства и техники речи для детей организована в актовом зале парка «Кузьминки».

Музее Победы будет работать городской летний клуб дневного пребывания «Лето побед». В Московском дворце пионеров во время летних образовательных программ дети смогут посетить полноценные профильные смены, отмечает телеканал «360».

11 мая заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в этом году более 73 тыс. детей и подростков посетили детские технопарки в Москве.

Они принимали участие в мастер-классах и экскурсиях, проходили долгосрочные курсы и разрабатывали свои проекты.