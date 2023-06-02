«Яндекс» обогнал Google по популярности среди пользователей iPhone

В апреле этого года «Яндекс» впервые обошел Google по популярности у пользователей iPhone и iPad в РФ. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к поисковику.

По его словам, в этот месяц доля поисковых сессий (то есть количество запросов в совокупности с переходами по найденным ссылкам), которые пользователи яблочных гаджетов сделали через «Яндекс», составила 50,3%, а Google — 49,4%. Лидерство «Яндекса» сохранилось и в мае, утверждает собеседник «Известий». В марте же эти показатели составляли 49,6% и 50,1% соответственно.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества поиска, инвестируем в его развитие и продвижение. Только за 2017-2022 годы мы вложили в его развитие более $1,5 млрд. В ближайшие годы мы будем увеличивать наши вложения в развитие поиска», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

То, что «Яндекс» опередил Google в отечественном сегменте поиска для iOS подтверждают в «Координационном центре доменов «RU/РФ».

«Яндекс» проделал серьезную работу, чтобы поднять популярность своего поисковика на iOS, ведь около 75% владельцев таких гаджетов в РФ используют браузер Safari с предустановленной системой Google», — говорит гендиректор компании Content AI (российский разработчик решений в сфере искусственного интеллекта) Светлана Дергачева.

Доля «Яндекса» в качестве поиска на iPhone растет с 2020-го, а скачок в 2022-2023 годах обусловлен как изменениями в функциональности, так и в росте популярности среди россиян, рассуждает руководитель проекта Content Сергей Половников.

«Свою роль сыграла масштабная рекламная кампания, запуск аналога ChatGPT, доступного с недавних пор в «Алисе» и браузере «Яндекса», а также то, что этот браузер поддерживает российские сертификаты безопасности, а, значит, возможным безопасную и стабильную работу интернет-сайтов российских банков и государственных сервисов, тех же «Госуслуг», — перечисляет эксперт.

Новая нейросеть «Яндекса», которая позволяет не только искать ту или иную информацию, но фактически составляет вместо человека более или менее связные тексты прибавила популярности российскому поисковику. Google пока таких возможностей не дает, во всяком случае, в открытом виде, замечает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найдется во всем: «Яндекс» обошел Google в поиске на iOS