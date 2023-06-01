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Испанская католическая церковь выявила в своих рядах более 700 насильников

Католическая церковь Испании за 73 года нашла среди священников 728 насильников
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/A. PaRez Meca
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Испанская католическая церковь в четверг, 1 июня, заявила, что выявила в своих рядах 728 насильников. Более 80% из них являлись непосредственными религиозными деятелями, сообщает газета ABC Sociedad со ссылкой на отчет епископальной конференции.

Программа расследований сексуализированного насилия среди служителей католической церкви началась в Испании еще в 2020 году. И это уже третий раз, когда епископат публикует отчет о расследовании в открытом доступе. Изначально насчитали 506 случаев, в марте этого года цифра увеличилась до 706. Теперь, всего два месяца спустя, церковь сообщила о 728 злоумышленниках и 971 жертве.

По данным газеты, больше половины насильников уже мертвы. С точки зрения пола, почти все преступники — мужчины. Случаи насилия происходили в основном в школах, семинариях и школах-интернатах. Насилие гетеросексуального характера достигает 17% собранных показаний, говорится в отчете.

Большая часть преступлений была совершена между 1960 и 1990 годами. В частности, наибольшее число жалоб приходится на десятилетие с 1970 по 1980 год — 172. Тенденция резко снижается после 1990 года (45 случаев до 2000 года) и в первые 10 лет XXI века — всего 20 случаев до 2010 года. Однако после этого периода количество преступлений снова резко растет.

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