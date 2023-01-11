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В Подмосковье задержали «духовного наставника» за растление подростков

В Подмосковье задержали представителя «истинно православной церкви» за надругательство над подростками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Подмосковье задержали представителя «истинно православной церкви» Анатолия Суворова в рамках уголовного дела о педофилии. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Разврату не подлежит: надзор за педофилами может стать пожизненным
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«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан представитель так называемой «истинно православной церкви». Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ и МВД России», — говорится в сообщении.

Там отметили, что данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви (РПЦ).

По данным следствия, в 2016 и 2017 годах подозреваемый совершил преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков.

В ближайшее время «духовному наставнику» религиозной организации будет предъявлено обвинение. После этого суд решит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее, в конце декабря, суд приговорили к 22 годам колонии строгого режима жителя Пскова, признанного виновным в совращении девяти несовершеннолетних. В СК РФ сообщали, что осужденный входил в доверие к женщинам с детьми и под самыми разными поводами старался оставаться наедине с несовершеннолетними. По результатам психологической экспертизы мужчина был признан страдающим педофилией.

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